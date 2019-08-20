Политика

Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохраненияRT на русском 11:59

Президент поручил кабмину к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения. В июне Путин обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент назвал доступность первичного звена здравоохранения.
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Путин определил, чем будут жить регионы до следующего лета

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ТАСС11:21

Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения

RT на русском11:59

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

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Коммерсантъ11:21

Путин заявил о «провале» первичного звена российской медицины

РБК15:11

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

РИА Новости11:10
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
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Трамп поддерживает возвращение России в G8

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Умерла народная артистка России Александра Назарова

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
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Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
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Использование мобильных телефонов в школах ограничат

Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
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В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
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Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов АПОЭЛ на своем поле сыграл вничью с Аяксом 0:0.
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