Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента УкраиныRT на русском 05:49

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
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Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

Газета.Ru09:01

Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко

РИА Новости06:13

Путин назвал итоги выборов на Украине полным провалом политики Порошенко

Rambler News Service05:44

Путин оценил итоги выборов на Украине словами «провал политики Порошенко»

РБК05:51

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

RT на русском05:49

Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»

Ведомости06:03

Эксперт: победа Зеленского на выборах дает шанс на перемены в отношениях Москвы и Киева

ТАССвчера в 01:53
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика

Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса

Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Политика

Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника

Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Экономика

Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»

Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Происшествия

МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия

Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Экономика

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Здоровье

Ученый Павел Огурцов: при отказе от алкоголя восстанавливается и печень с циррозом

Отказ от алкоголя – лучшее, что может сделать человек для своей печени. Тогда она может восстановиться даже при начавшемся циррозе.
Обновлено в 11:33
Политика

В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина

Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $700 млн

Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:04
Общество

Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ

Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 02:13
Авто

Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис

Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.
Обновлено в 06:26
Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Кино

Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег

После разводе Ольга Бузова осталась буквально ни с чем.
Обновлено вчера в 10:17
Кино

В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву

Обновлено в 05:00
Космос

Астрономы: обнаружена новая сверхметаллическая звезда

Обновлено в 11:04
Политика

Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти

Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Политика

Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Пассажирка умерла на трапе во Внуково

Обновлено в 05:04
Транспорт

Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной

На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Культура

В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»

Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Космос

Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи

Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Игры

Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS

Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
Обновлено в 05:49
Политика

МИД РФ: закон о языке противоречит конституции Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятый на Украине закон о языке противоречит конституции страны.
Обновлено в 11:18
Авто

Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Политика

В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.
Обновлено в 09:54
Здоровье

Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка

В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Автоспорт

Хэмилтон сравнил Леклера с собой образца 2007 года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил себя образца 2007 года с Шарлем Леклером в нынешнем сезоне.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор

«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Экономика

Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза

Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.
Обновлено в 04:37
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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