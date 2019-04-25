Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента УкраиныRT на русском 05:49

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Политика Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Политика Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Экономика Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти» Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.

Экономика Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4% Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Здоровье Ученый Павел Огурцов: при отказе от алкоголя восстанавливается и печень с циррозом Отказ от алкоголя – лучшее, что может сделать человек для своей печени. Тогда она может восстановиться даже при начавшемся циррозе.

Политика В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

Финансы Международные резервы России за неделю снизились на $700 млн Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Общество Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".

Авто Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.

Экономика ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».

Кино Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.

Политика Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.

Политика Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.

Транспорт Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Культура В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала» Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".

Космос Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.

Игры Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.

Политика МИД РФ: закон о языке противоречит конституции Украины Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятый на Украине закон о языке противоречит конституции страны.

Авто Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9% В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.

Политика В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.

Здоровье Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.

Автоспорт Хэмилтон сравнил Леклера с собой образца 2007 года Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил себя образца 2007 года с Шарлем Леклером в нынешнем сезоне.

Происшествия Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор «Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.