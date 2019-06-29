Политика

Путин назвал произволом дело ГолуноваГазета.Ru 04:54

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
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Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым

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«Не несправедливость, а произвол». Путин — о деле журналиста Ивана Голунова

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