Политика
Путин назвал произволом дело ГолуноваГазета.Ru 04:54
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
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Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко по Крыму
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook возмутился резолюцией, принятой в отношении России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
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От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн
Обновлено в 03:11
Здоровье
Эксперты: переедание сладкого в детстве влияет на вкусовые привычки во взрослом возрасте
Согласно докладу Агентства санитарной безопасности (Anses) Франции, регулярное употребление сладких десертов и напитков ведет к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут предпочитать пищу с повышенным содержанием сахара.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Екатеринбурге при пожаре погибли три человека
Во время разбора завалов помещения спасатели обнаружили тела троих человек.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Виторгана пригласить ее на спектакль
Максим Виторган и Ксения Собчак официально развелись в марте 2019 года.
Обновлено в 01:55
Единоборства
Комми нокаутировал Бельтрана и защитил титул IBF в лёгком весе
Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Ричард Комми (29-2, 26 КО) успешно провёл защиту пояса, одержав досрочную победу над бывшим чемпионом мира по версии WBO Рэем Бельтраном (36-9-1, 22 КО).
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Политика
Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ
Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
Обновлено в 06:05
Футбол
«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева
Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Футбол
Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Британия выразила готовность усилить военное присутствие в Прибалтике
Обновлено в 06:00
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Под Новотроицком бушует крупный пожар, город окутало облако дыма
Под Новотроицком на границе с Казахстаном разгорелся степной пожар. С раннего утра город накрыло запахом гари и дымом.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове
Обновлено вчера в 22:53
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
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Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время работы
В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
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Политика
Россия и Япония проведут Год межрегиональных обменов
Обновлено в 06:28
Автоспорт
«Мерседес» не примет решения по контракту Боттаса до летнего перерыва
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что команда не планирует принимать решение по контракту Валттери Боттаса до летнего перерыва.
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Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
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Музыка
Группа «Фрукты» выступит в Пскове 29 июня
Коллектив представит свой репертуар на главной сцене праздника на Октябрьской площади Кульминацией третьего дня Ганзы-2019 в Пскове станет выступление московской группы "Фрукты".
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Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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