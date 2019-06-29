Политика

Путин назвал произволом дело ГолуноваГазета.Ru 04:54

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
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Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым

RT на русском04:51

Путин назвал дело против Ивана Голунова произволом

Ведомости03:35

Владимир Путин назвал произволом дело против Ивана Голунова

Коммерсантъ03:57

Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова

ТАСС03:53

Путин назвал произволом дело против Голунова

РБК03:42

«Не несправедливость, а произвол». Путин — о деле журналиста Ивана Голунова

Дождь03:38

Путин назвал дело Голунова произволом

РИА Новости04:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
Спорт

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Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
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Как сообщают очевидцы, посетители аттракциона «Ракета» застряли на высоте 50 метров.
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Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
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Общество

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Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек

В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
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Транспорт

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Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
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Дэдпул появится в будущих фильмах киновселенной Marvel

Сумасшедший супергерой Дэдпул появится в будущих проектах киновселенной Marvel. Об этом информируют зарубежные СМИ.
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Происшествия

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Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.
Обновлено в 08:05
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

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Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Объем промышленного производства в Волгоградской области вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Волгоград, 29 июня / «Волга-Медиа.ру» /.
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Армия и оружие

Украинские военные в штатском минируют Донбасс

У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
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Обновлено в 01:30
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«ПСЖ» начал переговоры с Бонуччи

28 июня представители «ПСЖ» контактировали с агентами защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Goal.
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Композитор предстал перед поклонниками в «блатном» образе с татуировкой на руке.
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На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика

Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России

Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

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Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
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Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Прамушир, в субботу, 29 июня, выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра.
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Политика

Грузинская диаспора просит Путина вернуть авиасообщение

Грузинская диаспора России просит российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией, поскольку, по их словам, политические провокации не должны быть преградой для продолжения многолетней дружбы двух стран – говорится в открытом письме диаспоры от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии.
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Обновлено 26 июня в 10:45
Происшествия

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове

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Обновлено вчера в 23:41
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
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Экономика

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Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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