Путин назвал произволом дело против ГолуноваРБК 03:42

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Политика Немецкий политик призвала к отмене санкций против России Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Происшествия Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Кино Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2» Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.

Футбол Мелкадзе показал финт с бутылкой Форвард Георгий Мелкадзе показал финт с использованием бутылки.

Культура Алибасов уточнил, что ему напомнил выпитый «Крот» Зайдя на кухню чтобы попить, Алибасов заметил яркий флакон, решил, что это компот и выпил жидкость из бутылки, приводит "Интерфакс" слова музыкального продюсера.

Происшествия В Москве на Курском вокзале убили мужчину На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Спорт Арина Аверина победила на ЧР по художественной гимнастике в многоборье Арина Аверина заняла первое место в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.

Политика В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.

Космос Телескопы отследили одинокий быстрый взрыв в далекой галактике Новые наблюдения показывают, что эти события, известные как быстрые радиовсплески, или FRBs для краткости, могут исходить из двух совершенно разных явлений.

Общество Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000 Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4042.

Политика Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20 Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.

Кино Опубликован новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4k Новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4k появился на видеохостинге YouTube.

Политика СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.

Происшествия Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".

Наука Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.

Футбол Футболисты «Зенита» одержали две победы в один день В рамках товарищеского матча на сборах в Австрии петербургский "Зенит" в субботу, 29 июня обыграл сербскую "Црвену Звезду" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 39-й минуте забил Сердар Азмун.

Шоу-бизнес Дочь телеведущей Юлии Бордовских выпустила коллекцию одежды Дочери телеведущей и кандидата в мастера спорта по баскетболу Юлии Бордовских не исполнилось еще и двадцати лет, но уже сейчас 19-летняя Маруся начала успешную карьеру.