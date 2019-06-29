Политика
Путин назвал произволом дело против ГолуноваРБК 03:42
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин прокомментировал уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова во время пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке, прямую трансляцию которой ведет RT.Медиазона04:15
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