Путин назвал произволом дело против ГолуноваРБК 03:42

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.

Интернет «Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.

Спорт Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.

Футбол «Рубин» подтвердил подписание контракта с Суторминым Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.

Политика Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.

Политика В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Происшествия Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.

Общество Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.

Общество Аэропорт Ньюарка возобновил работу после чрезвычайной ситуации Международный аэропорт Ньюарка, расположенный в американском штате Нью-Джерси, возобновил работу после чрезвычайной ситуации.

Политика Путин прокомментировал уголовное дело в отношении основателя «Рольфа» Глава государства заявил, что ему ничего не известно об этом деле, он пообещал запросить дополнительную информацию Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал уголовное дело в отношении основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова, пишет РИА Новости.

Наука Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад Психоактивные вещества катинон и псилоцибин, которые вырабатывают паразитические грибы, по-видимому, помогают им менять поведение хозяев — периодических и однолетних цикад.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Ранее сообщалось, что подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево перекрыты из-за подтопления в результате ливня.

Общество Росстат заплатит почти 1 млрд рублей за рекламу переписи населения Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».

Политика Путин: Украина сама признала факт провокации в Керченском проливе Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина фактически признала провокационный характер «прорыва» своих катеров в российские воды в Керченском проливе.

Общество В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Кино Мелиссе МакКарти предложена роль Урсулы в «Русалочке» Популярная комедийная актриса Мелисса МакКарти может сыграть роль главной антагонистки Урсулы в художественном фильме студии Walt Disney "Русалочка", который будет основан на классическом мультфильме 1989 года выпуска.

Происшествия В Индии при обрушении стены погибли 16 человек В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.