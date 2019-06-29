Путин назвал произволом дело против ГолуноваРБК 03:42

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.

Здоровье Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Политика Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Авто Шеф-дизайнер BMW заступился за большую решетку 7-Series В одном из интервью зарубежному изданию Адриан ван Хойдонк пожаловался на критические замечания, касающиеся обновленной BMW 7-Series, и объяснил появление необычного дизайна решетки радиатора различиями между предпочтениями покупателей.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию дома животных Российский глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором указывается полный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.

Экономика «Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.

Транспорт В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь» В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Политика Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.

Политика В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Политика Трамп обещал серьезно обдумать приглашение Путина на 75-летие Победы Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Футбол Савиола: «Неймар должен вернуться в „Барселону“» Бывший нападающий "Барселоны" Хавьер Савиола оценил возможное возвращение форварда "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб.

Шоу-бизнес Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.

Экономика Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.

Политика BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.

Происшествия Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.

Гаджеты Поддельный iPhone XI появился в продаже Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.