Политика

Путин назвал произволом дело против ГолуноваРБК 03:42

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.
Читать в источнике
с чего всё началось
Президент Владимир Путин прокомментировал уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова во время пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке, прямую трансляцию которой ведет
 RT.
Медиазона04:15

Подробнее о событии

Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова

ТАСС03:53

Путин назвал дело Голунова произволом

РИА Новости04:37

Владимир Путин назвал произволом дело против Ивана Голунова

Коммерсантъ03:57

Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Голуновым

RT на русском04:51

Путин назвал произволом дело против Голунова

РБК03:42

«Не несправедливость, а произвол». Путин — о деле журналиста Ивана Голунова

Дождь03:38

Путин назвал дело против Ивана Голунова произволом

Ведомости03:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Здоровье

Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания

В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.
Обновлено в 09:19
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Обновлено в 03:50
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика

Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России

Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Авто

Шеф-дизайнер BMW заступился за большую решетку 7-Series

В одном из интервью зарубежному изданию Адриан ван Хойдонк пожаловался на критические замечания, касающиеся обновленной BMW 7-Series, и объяснил появление необычного дизайна решетки радиатора различиями между предпочтениями покупателей.
Обновлено в 08:25
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию дома животных

Российский глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором указывается полный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях.
Обновлено вчера в 06:00
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

Обновлено вчера в 02:50
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Экономика

«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму

Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Транспорт

В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»

В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 05:10
Политика

Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Политика

Трамп обещал серьезно обдумать приглашение Путина на 75-летие Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Футбол

Савиола: «Неймар должен вернуться в „Барселону“»

Бывший нападающий "Барселоны" Хавьер Савиола оценил возможное возвращение форварда "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Темникова пригласила Фадеева пройти испытание на детекторе лжи

Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Футбол

Хорватский защитник подтвердил свою аренду в ЦСКА

Обновлено 27 июня в 21:00
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика

Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei

На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.
Обновлено в 05:43
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Обновлено в 03:11
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Происшествия

Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь

Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
Обновлено в 08:13
Гаджеты

Поддельный iPhone XI появился в продаже

Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.
Обновлено в 05:03
Хоккей

Кюнхакль продлил контракт с «Айлендерс»

Хоккеист продлил соглашение с клубом на один год, сообщает журналист Рено Лавуа. По контракту зарплата игрока составит 850 тысяч долларов.
Обновлено в 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное