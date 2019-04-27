Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределомРИА Новости 05:03
Президент России Владимир Путин согласился с оценкой МИД РФ по поводу наказания для россиянки Марии Бутиной в США и назвал 18-месячный приговор беспределом. "МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
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Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Религия
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Политика
В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине
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Обновлено в 05:29
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Музыка
Дочь Алсу «победила» в шоу «Голос. Дети»
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Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
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Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
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Обновлено в 05:47
Происшествия
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Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО
В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
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Футбол
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Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Обновлено в 06:54
Общество
МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде
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Обновлено в 04:58
Политика
Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
Погба согласовал условия контракта с «Реалом»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Хоккей
Годро, Хэнифин и Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира
Игроки "Калгари" Джонни Годро, Ноа Хэнифин и Дерек Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира 2019 года, информирует пресс-служба команды.
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Политика
Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Футбол
Игроки английского клуба объявили забастовку из-за задержки зарплат
В футбольном клубе "Болтон", выступающем во втором по значимости дивизионе Англии, игроки отказались принимать участие в матчах, сообщает SUN.
Обновлено вчера в 12:31
Космос
В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.
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Обновлено в 02:36
Хоккей
Защитник Андрей Марков покинет «Ак Барс»
Стало известно, что "Ак Барс", сложивший с себя полномочия обладателя Кубка Гагарина, расстанется с несколькими хоккеистами.
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Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»
Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47