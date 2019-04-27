Политика

Путин назвал приговор Бутиной беспределомРИА Новости 05:03

Президент России Владимир Путин согласился с оценкой МИД РФ по поводу наказания для россиянки Марии Бутиной в США и назвал 18-месячный приговор беспределом. "МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
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Владимир Путин
Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата.
— Владимир ПутинРИА Новости 04:47

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Владимир Путин назвал приговор Бутиной беспределом

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