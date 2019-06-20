Экономика

Путин потребовал включить авиакеросин в соглашение о стабилизации ценАргументы и Факты вчера в 09:00

Президент РФ обратил внимание на непомерный рост тарифов на авиаперевозки Президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии потребовал добавить в соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен также авиакеросин, дизтопливо и битум. Путин назвал непомерным рост цен на авиаперевозки в стране.
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Владимир Путин
Одна из основных проблем – стоимость авиакеросина. Возникла она из-за налогового маневра. Также правительству пришлось решать проблему с ценами на бензин. Был придуман механизм: компаниям возвращается часть средств, которые они бы получили, реализуя сырье на внешнем рынке.
— Владимир ПутинГород+ вчера в 08:35

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