А в следующем году он должен уже быть 6% и так держаться в течение нескольких лет. Это очень важный показатель устойчивости экономики РФ. Повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель ненефтегазового дефицита.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что повышение НДС в РФ с нового года будет разовым явлением. Сегодня глава государства даёт традиционную большую пресс-конференцию, пишет «Екатеринбург в эфире». По словам президента, во многих странах двадцать и даже больше процентов НДС.

Путин рассчитывает, что повышение НДС в РФ будет разовым

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