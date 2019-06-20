Политика

Путин назвал президентство Зеленского трагедиейГазета.Ru 09:58

Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал работу президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, Зеленский обладает талантом. Президент вспомнил КВН в Москве в 2000 годах, где выступал Зеленский.
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Путину больше «не смешно» от действий Зеленского

Газета.Ru12:09

«Это не комедия, а трагедия». Путин высказался о начале президентства Зеленского

Snob.ru08:15

Путин заявил о «трагедии» на Украине во время президентства Зеленского

РБК09:40

Путин назвал трагедией президентство Зеленского

Lenta.ru08:21

Путин назвал Зеленского талантливым человеком

RT на русском08:15

Путин раскритиковал Зеленского за отказ от диалога с ДНР и ЛНР

РИА Новости09:50

Путин ответил, готов ли он сделать первый шаг навстречу Зеленскому

РЕН ТВ08:12
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:59, Вашингтон
Политика

Посол Украины в Грузии устроил конфликт с российским коллегой

Проведение Межпарламентской ассамблеи православия было приостановлено после того, как представитель Украины Игорь Долгов демонстративно покинул заседание, прервав выступление российского дипломата Сергея Гаврилова.
Обновлено в 09:14
Политика

Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента

Обновлено в 14:18
Наука

Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции

Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.
Обновлено в 06:25
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Политика

Зеленский отменил 159 указов предыдущих президентов

В своих указах Зеленский отменяет один указ предыдущего президента Украины Петра Порошенко (2014 – 2019 гг.), один указ Виктора Ющенко (2005 – 2010 гг.), восемь указов первого президента Леонида Кравчука (1991 – 1994 гг.), все остальные отмененные указы подписывались президентами Леонидом Кучмой (1994-2005) и Виктором Януковичем (2010 – 2014 гг.).
Обновлено в 10:51
Футбол

Кикнадзе не стал комментировать переход Мурило в «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался комментировать переход в стан железнодорожников защитника «Крузейро» Серкейры Мурило.
Обновлено в 07:50
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Политика

Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем

Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами

В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика

Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Транспорт

В Петербурге появилась первая «вафельница»

Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Хафтар пообещал обеспечить создание в Ливии конституционного комитета

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил, что в случае взятия Триполи обеспечит создание комитета, который займется разработкой новой ливийской конституции, и объединение государственных институтов и разоружит все вооруженные формирования.
Обновлено вчера в 21:31
Авто

Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ

Кстати, более "привлекательными" угонщики считают следующие модели - LadaXray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, а также "Лада Калина", Chevrolet Niva и Renault Captur.
Обновлено в 12:12
Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Спорт

Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию

Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали чемпионата Европы в Дюссельдорфе.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Ксения Бородина поссорилась с мужем

Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.
Обновлено в 10:00
Кино

Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов в сериале

Продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин рассказал, почему события в картине отличаются от реальных на ЧАЭС, пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:45
Музыка

Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна

Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено в 11:33
Политика

Зеленский назвал украинские законы трешем

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Футбол

Боккетти может перейти в «Ростов»

Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
Обновлено в 13:21
Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты.
Обновлено в 05:19
Наука

Ученые впервые записали пение редкого японского кита

Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Суд Москвы вернул в полицию протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова

Обновлено в 12:40
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Политика

Путин ответил, когда россиянам стоит ждать перемен к лучшему

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин рассказал о том, когда станет жить легче.
Обновлено в 05:36
Общество

В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам

За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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