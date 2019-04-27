Политика

Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газаРоссийская газета 06:13

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания". Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и его виртуальный реверс, отметил он.
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Без транзита, Украина останется и без газа, предупредил Путин

Газета.Ru09:34

Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине

RT на русском08:27

Путин назвал слова о реверсе газа на Украине чушью и обманом

РИА Новости05:46

Путин: без транзита газа из России у Украины не будет и «реверса»

ТАСС05:42

Путин заявил, что Украина полностью останется без газа в случае прекращения транзита

Интерфакс05:40

Путин назвал реверсные поставки газа на Украину обманом

Rambler News Service05:05

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

РБК06:47
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Обновлено в 03:19
Музыка

Баста записал гимн для «Гонки героев»

Василий Вакуленко, известный как Баста, записал песню для «Гонки героев». Она станет официальным гимном забегов на полосе препятствий.
Обновлено в 03:00
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Обновлено в 09:30
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Политика

Путин заявил о возможности встречи с Зеленским

Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Адвокат допустил смягчение тюремного режима экс-майору Евсюкову

Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану

Наталья Штурм отметила, что редко победители различных шоу становятся настоящими звёздами.
Обновлено в 08:59
Политика

Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского

Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Авто

Назван рейтинг регионов России с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Гаджеты

Samsung начала обновлять до Android Pie даже откровенно бюджетные смартфоны

Компания начала наделять среднебюджетные смартфоны новыми функциями раньше, чем флагманы, компания начала предлагать устройства, которые по соотношению цены и параметров могут соперничать со смартфонами Xiaomi и Huawei.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета

Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Обновлено в 08:43
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Юлия Началова за сутки до введения в кому размещала в соцсетях «снимки из Рима»

Обновлено в 09:28
Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Футбол

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодежном первенстве

В матче 26-го тура первенства молодежных команд клубов РПЛ «Зенит» и «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге сыграли вничью — 2:2.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Политика

Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Общество

В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

Обновлено в 05:19
Кино

В Петербурге стартует фестиваль Epic Con

Обновлено вчера в 20:59
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Общество

На Челябинскую область надвигается грозовой фронт

В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять область низкого давления – грозовой фронт обеспечит южноуральцам резкое усиление ветра и дожди, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:22
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Происшествия

На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек

Обновлено в 06:12
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Обновлено в 05:06
Общество

В Москве побит температурный рекорд 2001 года

«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Подмосковье загорелась электричка

Обновлено вчера в 17:33
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