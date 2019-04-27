Политика
Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газаРоссийская газета 06:13
Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания". Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и его виртуальный реверс, отметил он.
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Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Обновлено в 03:19
Музыка
Баста записал гимн для «Гонки героев»
Василий Вакуленко, известный как Баста, записал песню для «Гонки героев». Она станет официальным гимном забегов на полосе препятствий.
Обновлено в 03:00
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Обновлено в 09:30
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Политика
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану
Наталья Штурм отметила, что редко победители различных шоу становятся настоящими звёздами.
Обновлено в 08:59
Политика
Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского
Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Авто
Назван рейтинг регионов России с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Гаджеты
Samsung начала обновлять до Android Pie даже откровенно бюджетные смартфоны
Компания начала наделять среднебюджетные смартфоны новыми функциями раньше, чем флагманы, компания начала предлагать устройства, которые по соотношению цены и параметров могут соперничать со смартфонами Xiaomi и Huawei.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета
Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Обновлено в 08:43
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Юлия Началова за сутки до введения в кому размещала в соцсетях «снимки из Рима»
Обновлено в 09:28
Политика
Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Футбол
«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодежном первенстве
В матче 26-го тура первенства молодежных команд клубов РПЛ «Зенит» и «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге сыграли вничью — 2:2.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено в 05:19
Кино
В Петербурге стартует фестиваль Epic Con
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Общество
На Челябинскую область надвигается грозовой фронт
В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять область низкого давления – грозовой фронт обеспечит южноуральцам резкое усиление ветра и дожди, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:22
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Происшествия
На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек
Обновлено в 06:12
Общество
В Москве побит температурный рекорд 2001 года
«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Подмосковье загорелась электричка
Обновлено вчера в 17:33