Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»Lenta.ru вчера в 15:58

Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Стенограмма обращения российского лидера опубликована на сайте Кремля.
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Путин в шутку назвал бандитом поправившего его переводчика

Известиявчера в 23:13

Путин назвал переводчика бандитом

Росбалтвчера в 12:25

Путин назвал бандитом поправившего его переводчика

РБКвчера в 16:57

Путин назвал бандитом поправившего его переводчика

RT на русскомвчера в 14:20

Путин назвал переводчика «бандитом» из-за ошибки в слове

Московский Комсомолецвчера в 12:27

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

РИА Новостивчера в 22:58

Песков прокомментировал Лайфу шутку Путина в адрес переводчика

Life.ruвчера в 12:29
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Баскетбол

Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире

«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Общество

Иностранцы полюбили Киркорова за поход в «Макдоналдс»

Пользователи Reddit восхитились фотографией российского артиста Филиппа Киркорова за кассой в «Макдоналдсе».
Обновлено вчера в 12:14
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду и Ругани сыграют с „Аяксом“»

Если ничего не случится, Роналду сыграет. Жаль, что не будет Кьеллини и Джана, но все остальные в порядке.
Обновлено вчера в 13:25
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

Boeing не продала в марте ни одного самолета типа 737, пишут СМИ

Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
Обновлено вчера в 08:53
Футбол

«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Наби Кейта и нападающий Роберто Фирмино.
Обновлено вчера в 16:54
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год

Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено 08 апреля в 12:30
Шоу-бизнес

Виктория Боня кардинально сменила имидж

Обновлено вчера в 09:02
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Единоборства

Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы

Обновлено вчера в 14:51
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено вчера в 06:56
Недвижимость

Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам

Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России

Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено вчера в 07:04
Общество

Сеть супермаркетов в Британии обвинили в расизме из-за шоколадных утят

Одна из посетительниц сети британских супермаркетов Waitrose обнаружила на полках магазина набор шоколадных утят и обвинила руководство сети магазинов в расизме, передает телеканал Sky News.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено вчера в 21:11
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 14:47
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено 08 апреля в 10:38
Здоровье

Больница скорой медпомощи в Ангарске получила 5 новых машин

Ангарская городская больница скорой медицинской помощи (БСМП) получила пять новых скорых, сообщили ИА «БайкалПост» 9 апреля в пресс-службе правительства Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено вчера в 22:01
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