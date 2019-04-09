Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»Lenta.ru вчера в 15:58
Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Стенограмма обращения российского лидера опубликована на сайте Кремля.
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Баскетбол
Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»
Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире
«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Иностранцы полюбили Киркорова за поход в «Макдоналдс»
Пользователи Reddit восхитились фотографией российского артиста Филиппа Киркорова за кассой в «Макдоналдсе».
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Роналду и Ругани сыграют с „Аяксом“»
Если ничего не случится, Роналду сыграет. Жаль, что не будет Кьеллини и Джана, но все остальные в порядке.
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Boeing не продала в марте ни одного самолета типа 737, пишут СМИ
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
Обновлено вчера в 08:53
Футбол
«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Наби Кейта и нападающий Роберто Фирмино.
Обновлено вчера в 16:54
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено 08 апреля в 12:30
Шоу-бизнес
Виктория Боня кардинально сменила имидж
Обновлено вчера в 09:02
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Единоборства
Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено вчера в 06:56
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено вчера в 07:04
Общество
Сеть супермаркетов в Британии обвинили в расизме из-за шоколадных утят
Одна из посетительниц сети британских супермаркетов Waitrose обнаружила на полках магазина набор шоколадных утят и обвинила руководство сети магазинов в расизме, передает телеканал Sky News.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено вчера в 21:11
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено 08 апреля в 10:38
Здоровье
Больница скорой медпомощи в Ангарске получила 5 новых машин
Ангарская городская больница скорой медицинской помощи (БСМП) получила пять новых скорых, сообщили ИА «БайкалПост» 9 апреля в пресс-службе правительства Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
В России за год выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:01