Экономика
Путин назвал плюсы электронной ветеринарной сертификацииМосковский Комсомолец вчера в 06:39
Внедрение электронной ветеринарной сертификации положительно отразится на здравоохранении и поспособствует цивилизованному развитию сельского хозяйства, заявил президент России во время встречи с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.
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Путин поддержал систему контроля продовольствия с помощью электронной ветсертификации
Финмаркетвчера в 07:51
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Общество
Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
Обновлено в 03:06
Авто
Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер
Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства
Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны.
Обновлено в 05:11
Авто
Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин
Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.
Обновлено в 04:59
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
В Ленинградской области задержали вице-губернатора по ЖКХ
Задержан заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль.
Обновлено в 03:39
Общество
Москалькова поддержала предложение засчитать в стаж воспитание детей
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова одобрила предложение засчитывать в общий трудовой стаж годы, которые российские женщины проводят дома, воспитывая детей.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На украденной картине Куинджи нашли повреждения
Обновлено в 05:45
Общество
В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания
Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
Обновлено в 00:51
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры офисным работникам
В статье 213 Трудового кодекса говорится, что работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для определения их пригодности и предупреждения профессиональных заболеваний.
Обновлено в 03:20
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Здоровье
Депздрав назвал фальсификацией указания об ограничении госпитализации
Добавим, что ранее в средствах массовой информации появилась информация, что врачи поста скорой помощи имени Александра Пучкова в Москве получили неофициальное распоряжение на сокращение числа экстренных медицинских эвакуаций пациентов.
Обновлено в 04:36
Политика
Захарова прокомментировала возможную отправку военных США в Колумбию
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала пометку об отправке американских военных в Колумбию, замеченную журналистами в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Обновлено в 02:55
Общество
В Госдуму внесли проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
Авторы инициативы подчеркивают, что реализация положений проекта направлена на совершенствование действующего регулирования в сфере техосмотра транспортных средств и улучшение положения физических лиц - собственников транспорта, использующих его в личных целях.
Обновлено в 04:14
Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере Паредеса из «Зенита»
Обновлено в 04:49
Экономика
В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на год
Граждане России в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз.
Обновлено в 03:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте
Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15–20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Обновлено вчера в 22:28
Авто
В сети появилось видео самой загруженной парковки в мире
Недавно на просторах интернета обнародовали видео с самой загруженной автомобильной парковки в мире.
Обновлено в 04:42
Авто
В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW
Обновлено вчера в 00:25
Экономика
АЛРОСА добыла крупнейший за последние годы алмаз
Обновлено в 01:51
Космос
В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты
Астрономы впервые обнаружили небесное тело радиусом 1,3 километра на краю Солнечной системы.
Обновлено вчера в 20:21
Интернет
Роскачество выбрало лучшие приложения для изучения английского языка
Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал наиболее популярные мобильные приложения для изучения английского языка и определил тройку лучших для iOs и Android.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Петербурге учителя физкультуры заподозрили в избиении школьника
В петербургской школе номер 603 ученик попал в больницу с сотрясением мозга после общения с преподавателем физкультуры.
Обновлено в 04:04
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол
Защитник «Шахтёра» Ракицкий перешёл в «Зенит»
Во вторник, 29 января, стало известно, что в петербургский футбольный клуб «Зенит» из донецкого «Шахтёра» перешёл центральный защитник Ярослав Ракицкий.
Обновлено в 00:53