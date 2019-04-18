Политика
Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальнымРИА Новости 07:29
Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран. В начале встречи российский лидер поприветствовал гостей из Эстонии.
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Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.
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Путин считает ненормальным отсутствие контактов между официальными лицами и соседями
Народные новости07:30
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