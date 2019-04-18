Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальнымРИА Новости 07:29

Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями - это ненормальная ситуация.

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