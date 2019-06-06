Энергетика

Путин объяснил, почему России не нужны высокие цены на нефтьМосковский Комсомолец 09:10

Россия не заинтересована в чрезмерно высоких ценах на нефть, считает глава государства Владимир Путин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин назвал идеальную для России цену нефти

Lenta.ru08:24

Путин заявил, что РФ устраивают цены на нефть в $60-65 за баррель

Интерфакс07:51

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Коммерсантъ08:08

Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

РБК08:02

Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65

ПРАЙМ07:54

Путин заявил, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

ТАСС08:16

Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

Ведомости07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Религия

Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне

В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено в 01:16
Политика

Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие

Мировая энергетика стала заложницей односторонней политической повестки, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 03:28
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Общество

Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Авто

В мае российский авторынок упал на 7%

Продажи новых авто в России в прошло месяце упали почти на 7%. За прошлый месяц на российском рынке было реализовано 137 624 новых автомобилей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Жители японской Фуссы получат компенсацию за шум от базы США

Ранее 22 мая сообщалось, что в Японии арестовали 60-летнего мужчину за то, что он пытался ослепить лазерной указкой пилотов ВВС США с базы Йокота в Токио.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Политика

Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 09:38
Экономика

Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка

Обновлено в 09:26
Общество

Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN

Девять сервисов VPN, которые отказались подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, будут заблокированы в течении месяца, заявил в интервью «Интерфаксу» глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров.
Обновлено в 09:46
Политика

Дом Порошенко забросали файерами

Обновлено в 09:59
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Жителей России предупредили о новом виде судебного мошенничества

Как ранее сообщали «Кубанские новости», интернет-пользователи пожаловались на новый вид мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.
Обновлено в 09:49
Политика

Путин назвал условие снятия санкций с ЕС

«Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.
Обновлено в 08:27
Экономика

Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Теннис

17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros

Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.
Обновлено в 07:22
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Энергетика

На Украине пожаловались на нехватку средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак

Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Авто

BMW 2 серии представили в образе исторических M-машин

Дизайнеры из британской компании Mulgari разработали особую версию BMW 2 серии, внешний вид которой отсылает с культовым М-машинам прошлого.
Обновлено в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное