Энергетика
Путин объяснил, почему России не нужны высокие цены на нефтьМосковский Комсомолец 09:10
Россия не заинтересована в чрезмерно высоких ценах на нефть, считает глава государства Владимир Путин.
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Происшествия
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Религия
Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне
В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено в 01:16
Политика
Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие
Мировая энергетика стала заложницей односторонней политической повестки, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 03:28
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Общество
Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала
Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Авто
В мае российский авторынок упал на 7%
Продажи новых авто в России в прошло месяце упали почти на 7%. За прошлый месяц на российском рынке было реализовано 137 624 новых автомобилей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Жители японской Фуссы получат компенсацию за шум от базы США
Ранее 22 мая сообщалось, что в Японии арестовали 60-летнего мужчину за то, что он пытался ослепить лазерной указкой пилотов ВВС США с базы Йокота в Токио.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Политика
Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью
Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 09:38
Экономика
Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
Обновлено в 09:26
Общество
Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN
Девять сервисов VPN, которые отказались подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, будут заблокированы в течении месяца, заявил в интервью «Интерфаксу» глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров.
Обновлено в 09:46
Политика
Дом Порошенко забросали файерами
Обновлено в 09:59
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Жителей России предупредили о новом виде судебного мошенничества
Как ранее сообщали «Кубанские новости», интернет-пользователи пожаловались на новый вид мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.
Обновлено в 09:49
Политика
Путин назвал условие снятия санкций с ЕС
«Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.
Обновлено в 08:27
Экономика
Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России
Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Теннис
17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros
Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.
Обновлено в 07:22
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Энергетика
На Украине пожаловались на нехватку средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак
Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Авто
BMW 2 серии представили в образе исторических M-машин
Дизайнеры из британской компании Mulgari разработали особую версию BMW 2 серии, внешний вид которой отсылает с культовым М-машинам прошлого.
Обновлено в 09:50