Политика
Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкцииРБК вчера в 23:44
Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин призвал мировое сообщество бороться с проявлениями протекционизма
Московский Комсомолецвчера в 23:45
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Политика
Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка
Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Политика
Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын сел в ожидавший на вокзале Владивостока бронепоезд, который доставит его на родину.
Обновлено в 01:35
Спорт
«Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом» в финале Суперлиги
Обновлено вчера в 14:37
Технологии
На создание криптостойкого оборудования для 5G потратят 28 миллиардов
Документ предусматривает, что за это время на покупку отечественного оборудования для сетей 5G будет потрачено около 28 миллиардов рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 00:45
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Энергетика
Оператор «Северного потока-2» назвал убытки стран Европы от действий Дании
Оператор «Северного потока-2» компания AG назвала убытки стран Европы от действий Дании.
Обновлено в 01:45
Экономика
Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании
Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Политика
Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Зеленский улетел на два дня в Турцию
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что улетел на два дня в Турцию.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено 24 апреля в 04:38
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
В законе обозначены категории граждан, которые обязаны владеть украинским языком и говорить на нем во время прямого исполнения своих гражданских и служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено вчера в 13:31
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Хоккей
Овечкин сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею
Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в числе которых — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:23
Финансы
Центробанк опустит ключевую ставку
Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН выпустил доклад, согласно которому Центральный Банк России может снизить главную ставку в стране до 6,25%.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Трамп ответил на вопрос о возможных связях между Клинтон и Украиной
Американское министерство юстиции хотело бы получить сведения о предположительных связях между Украиной и предвыборным штабом бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сказал в четверг, 25 апреля, американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета
Обновлено вчера в 22:44
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Башкирии увеличилось число детей, пострадавших от газа в школе
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Ургант предложил назначить мэром Копейска Ким Чен Ына
Подать заявку на участие в выборах мэра города Копейска в Челябинской области мог бы лидер КНДР Ким Чен Ын, предположил во время своего шоу на «Первом канале» ведущий Иван Ургант.
Обновлено в 02:08
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Общество
Россия и Китай проведут первую в мире канатную дорогу через границу
Китай и Россия к 2021 году построят первую в мире трансграничную канатную дорогу.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено вчера в 13:56
Авто
Представлен обновленный УАЗ «Патриот» для ДПС
Обновлено в 01:07