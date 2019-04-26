Политика
Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизмаRT на русском вчера в 23:21
Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе открытия международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.
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Путин призвал мировой сообщество бороться с проявлениями протекционизма
Московский Комсомолецвчера в 23:45
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В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
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В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
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Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России
Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
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Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
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Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
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Обновлено вчера в 17:50
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
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Теннис
Тим обыграл Мунара и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) – Гидо Пелья (Аргентина).
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Листающую Instagram обезьяну сочли пророческим предостережением человечеству
Обновлено вчера в 23:22
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Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину
В смерти подруги Васильева отчасти винит и себя.
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Общество
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
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Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
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Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
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Обновлено вчера в 09:08
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Обновлено вчера в 21:00
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Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
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Происшествия
В реанимации умер избитый приемной матерью семилетний мальчик
В реанимации в больнице Вологды скончался семилетний мальчик, который был избит приемной матерью в августе 2018 года и находился в искусственной коме.
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Экономика
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Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, ежегодный прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%, рассказал РИА Новости гендиректор компании DomoFace Анатолий Шагаев.
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Ким Чен Ын прибыл на встречу с губернатором Приморья
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Обновлено вчера в 23:11