Политика

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизмаRT на русском вчера в 23:21

Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе открытия международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.
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Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

Известия00:23

Путин назвал санкции проявлением протекционизма

Газета.Ru00:10

Путин призвал мировое сообщество бороться с протекционизмом

РЕН ТВвчера в 23:16

Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции

РБКвчера в 23:44

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

RT на русскомвчера в 23:21

Путин призвал мировой сообщество бороться с проявлениями протекционизма

Московский Комсомолецвчера в 23:45

Путин призвал создать противовес системе односторонних санкций

Ведомости00:08
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Происшествия

Под Иркутском школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами

В Братске 11-летний школьник погиб во время игр на улице с друзьями.
Обновлено вчера в 23:51
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы»

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

Обновлено вчера в 05:01
Хоккей

Медведев подписал распоряжение о строительстве новой арены в Омске

Обновлено вчера в 14:00
Кино

Дэниел Крэйг снова сыграет в фильме про Джеймса Бонда

Обновлено вчера в 15:17
Музыка

Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star

24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено вчера в 06:43
Путешествия

В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019

Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела

В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено вчера в 11:22
Религия

Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Политика

Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России

Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
Обновлено вчера в 16:06
Хоккей

Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 11:56
Футбол

Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Штаб рассказал о табу для Зеленского

Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено вчера в 03:26
Теннис

Тим обыграл Мунара и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) – Гидо Пелья (Аргентина).
Обновлено вчера в 08:32
Технологии

Листающую Instagram обезьяну сочли пророческим предостережением человечеству

Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину

В смерти подруги Васильева отчасти винит и себя.
Обновлено вчера в 07:59
Общество

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook

Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине

Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Виктория Боня похудела после возвращения в Москву

Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной матерью семилетний мальчик

В реанимации в больнице Вологды скончался семилетний мальчик, который был избит приемной матерью в августе 2018 года и находился в искусственной коме.
Обновлено вчера в 22:57
Экономика

Компания-разработчик ожидает стремительного роста спроса на «умные» домофоны в РФ

Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, ежегодный прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%, рассказал РИА Новости гендиректор компании DomoFace Анатолий Шагаев.
Обновлено вчера в 20:23
Политика

Ким Чен Ын прибыл на встречу с губернатором Приморья

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в ресторан в пригороде Владивостока для встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Обновлено вчера в 23:11
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