Политика
Путин назвал обстоятельными переговоры с Ким Чен ЫномНародные новости 02:36
Российский президент Владимир Путин назвал обстоятельными переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Встреча двух лидеров прошла во Владивостоке. Они говорили о ситуации на Корейском полуострове и перспективах развития двусторонних связей.
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Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса
Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:43
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Политика
Названы сроки устранения проблем с качеством российской нефти
Представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус прокомментировал проблемы с качеством российской нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Магаданской области в ДТП погибли три человека
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Политика
Путин подарил Ким Чен Ыну набор стаканов с подстаканниками
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина шашку и набор стаканов с подстаканниками.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Стал известен псевдоним Егора Крида после ухода из Black Star
Сегодня стало известно, что Егор Булаткин сохранил за собой право выступать под псевдонимом Крид.
Обновлено в 08:00
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Общество
Медведев: ответственность за зарплаты бюджетников несут министры
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министрам разобраться с невыплатой зарплат бюджетникам.
Обновлено в 07:13
Общество
ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми
Многие жители страны считают себя счастливыми в том числе в связи с наличием семьи (33%), хорошей работы (17%), жилищных условий (9%).
Обновлено в 06:38
Политика
Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Очередное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы 25 апреля началось с задержкой более чем в полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:01
Спорт
Российский фигурист выполнил пятерной тулуп
Обновлено в 03:16
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Обновлено в 06:13
Здоровье
Назван самый полезный продукт для работы мозга
Украинские медики назвали самый полезный продукт для работы мозга.
Обновлено в 04:55
Хоккей
«Салават Юлаев» подпишет новый долгосрочный контракт с Юхой Метсолой
Как стало известно «Чемпионату», уфимский «Салават Юлаев» договорился о новом трёхлетнем контракте с вратарём Юхой Метсолой.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Политика
Армянка Симоньян предсказала России президента Хабиба
Если же ничего не менять, уверена Симоньян, Россия к 2040 году станет совершенно другой страной – в первую очередь, мусульманской.
Обновлено в 07:03
Происшествия
На станции метро «Фрунзенская» на рельсы упала женщина
Обновлено в 04:48
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Политика
СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы
Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Политика
Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены
На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 07:28
Политика
Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах в США
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 06:14
Космос
Шведские водолазы обнаружили аномалию на дне Балтийского моря
Группа Шведских водолазов обнаружила на дне Балтийского моря необычный объект, очертания которого напоминают космический корабль, передает "ПолитРоссия" со ссылкой на перевод статьи Daily Express.
Обновлено вчера в 18:03
Кино
Джеймс Ван экранизирует «Жребий Салема» Стивена Кинга
Джеймс Ван спродюсирует экранизацию книги Стивена Кинга «Жребий Салема».
Обновлено вчера в 11:10
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Обновлено в 01:35
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
В Минздраве отреагировали на теплую, практически летнюю погоду: главный внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян рассказал всем желающим, как правильно готовить шашлык.
Обновлено в 07:50