Политика
Путин назвал обстоятельной беседу с Ким Чен ЫномРИА Оренбуржье 05:21
Президент России Владимир Путин прокомментировал общение тет-а-тет, которое у него состоялось с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По словам российского президента, с Ким Чен Ыном у него состоялась обстоятельная беседа с глазу на глаз.
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Происшествия
В Тюмени экстренно сел следовавший в Москву самолет
Самолет авиакомпании Utair сегодня утром совершил вынужденную посадку в Рощино.
Обновлено в 04:59
Политика
Путин на приеме в честь Ким Чен Ына предложил тост за дружбу
Обновлено в 04:25
Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Рада приняла закон об украинском языке
Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка
В скором времени пара намерена пожениться. Слухи о новой избраннице 55-летнего Джонни Деппа ходили давно.
Обновлено в 03:54
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Нападающие Овечкин и Кузнецов и защитник Орлов получили вызов после того, как «Вашингтон» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв в первом раунде «Каролине».
Обновлено в 01:24
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Энергетика
НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям
В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе Международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
Обновлено в 06:28
Кино
Опубликован трейлер сериала по комиксам DC «Болотная Тварь»
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Германия назвала Китай серьезным конкурентом Европы
Китай является одновременно как многообещающим партнером, так и серьезным конкурентом Европы, в частности, Германии.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
МИД РФ не сомневается в причастности ИГ к терактам на Шри-Ланке
Серия терактов на Шри-Ланке точно является делом рук международной группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), заявили в российском МИДе.
Обновлено в 05:28
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
В Японии заявили о возможном взломе истребителей F-35A и F-22
Японское новостное агентство Nikkei сообщило о возможной уязвимости программного обеспечения, используемого на истребителях пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова
Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.
Обновлено в 01:31
Игры
Игрок подсчитал, что все скины в MK 11 можно купить за 6440 долларов. Разработчик опроверг информацию
По подсчетам реддитора AccomplishedPoet8, на покупку всех скинов в Mortal Kombat 11 нужно потратить 6440 долларов.
Обновлено в 03:19
Общество
Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая
Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.
Обновлено вчера в 11:57
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Путин рассказал о попытках Запада навязать свои ценности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада силой навязывают свои ценности другим странам.
Обновлено вчера в 21:36
Энергетика
Чехия приостановила импорт российской нефти
Импорт нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба» из России в Чехию приостановлен из-за низкого качества.
Обновлено в 06:27
Общество
Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября
Правительство РФ перенесло на 14 октября отключение аналогового сигнала в 21 регионе, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено в 06:18
Происшествия
МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 04:41
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30