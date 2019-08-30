Политика
Газета.RuПутин назвал семью с тремя детьми правильной
Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости". На встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, когда тот назвал троих детей в семье огромным количеством, Путин ответил, что это не огромное, а нормальное количество.
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Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Общество
Торги по продаже отеля «Пекин» состоятся в начале сентября
Ранее сообщалось, что в отеле "Пекин" начались работы по восстановлению башенной части фасада с декоративными элементами, статуями и пинаклями.
Интерфакс 04:33
Авто
УАЗ приступил к оформлению заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Отечественные дилерские центры бренда «УАЗ» приступили к приему заказов на внедорожник УАЗ «Патриот», укомплектованный автоматической трансмиссией.
Pnzdrive 08:08
Футбол
Определились все участники Лиги Европы
В четверг стал известен состав группового этапа Лиги Европы.
Pravda.Ru 01:54
Кино
Стали известны имена победителей сахалинского фестиваля «Край света»
Имя главного победителя прозвучало со сцены Чехов-центра под бурные овации зрителей. Им стал фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
РИА Сахалин-Курилы 07:30
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Финансы
Спрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%
"В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.
ТАСС 05:33
Политика
На Украине провели учения на случай «нулевого транзита» газа из России
Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины «Укртрансгаз» провел совместно с «Нафтогазом» учения на случай остановки транзита газа из России с 1 января 2020 года.
РБК 06:53
Армия и оружие
В сирийском Идлибе вводится новый режим прекращения огня
В сирийском Идлибе уже в ближайшее время начнёт действовать новый режим прекращения огня.
REGNUM 08:05
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Армия и оружие
Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019
Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.
Народные новости 06:56
Политика
Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Дональд Трамп не едет в Польшу. Президент США отменил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
BFM.ru 03:57
Космос
Третий за месяц спутник «Глонасс-М» временно вывели из группировки
Российский спутник связи "Глонасс-М" временно выведен на техническое обслуживание.
ТАСС 06:57
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Спорт
Российская легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на 8 лет
Российская легкоатлетка Екатерина Медведева получила длительную дисквалификацию от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
Sportbox.RU 07:31
Кино
Стал известен актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро
Режиссером и сценаристом проекта стал Эндрю Доминик. В основу сюжета легла история из романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.
Piter.tv 03:17
Общество
Американец поразил соцсети очень длинным пальцем
РИА Новости 07:51
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Музыка
«Евровидение-2020» примет Роттердам
Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Мероприятие состоится в концертном зале Ahoy.
Вести.Ru 06:58
Спорт
Отчетно-выборная конференция Федерации регби России пройдет 15 ноября
Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации регби России (ФРР) состоится 15 ноября, сообщил председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев.
РИА Новости 07:55
Происшествия
Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде
В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислава Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.
RT на русском 06:39
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56