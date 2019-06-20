Политика
Путин назвал президентство Зеленского трагедиейГазета.Ru 09:58
Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал работу президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, Зеленский обладает талантом. Президент вспомнил КВН в Москве в 2000 годах, где выступал Зеленский.
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Политика
Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента
Обновлено в 14:18
Политика
Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства
Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов.
Обновлено в 06:16
Экономика
Путин прокомментировал падение доходов жителей России
В рамках прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение доходов жителей России.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Певица Нюша примеряла кожаное белье
Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
Политика
Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом
В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Общество
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
В России появилась первая официальная академия «ПСЖ»
Французский клуб впервые в истории открывает собственную академию на территории России.
Обновлено в 15:24
Общество
Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства
Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
Обновлено в 07:27
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Авто
Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы
В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
Обновлено в 05:33
Финансы
Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд
Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.
Обновлено в 08:25
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Хоккей
Хоккеисты Кучеров, Овечкин и Василевский были признаны лучшими в НХЛ
Российские хоккеисты Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский собрали пять наград по итогам сезона в НХЛ.
Обновлено в 05:36
Транспорт
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Политика
Сенат США провел закрытые слушания по НЛО
Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Экономика
Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиян
Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении.
Обновлено в 09:56
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Происшествия
Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной
Обновлено в 08:10
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой
По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.
Обновлено в 09:00
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Обновлено в 09:33