Политика

Путин назвал несмешным президентство ЗеленскогоУтро.ru 08:35

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при талантливом когда-то кавээнщике Владимире Зеленском, занявшим пост руководителя государства на Украине стало совсем не весело.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путину больше «не смешно» от действий Зеленского

Газета.Ru12:09

Путин раскритиковал Зеленского за отказ от диалога с ДНР и ЛНР

РИА Новости09:50

Путин назвал трагедией президентство Зеленского

Lenta.ru08:21

Путин заявил о «трагедии» на Украине во время президентства Зеленского

РБК09:40

Путин назвал Зеленского талантливым человеком

RT на русском08:15

«Это не комедия, а трагедия». Путин высказался о начале президентства Зеленского

Snob.ru08:15

Путин ответил, готов ли он сделать первый шаг навстречу Зеленскому

РЕН ТВ08:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:28, Вашингтон
Политика

Путин прокомментировал главные проблемы здравоохранения в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии назвал три основные проблемы российского здравоохранения.
Обновлено в 06:28
Политика

Порошенко будет вызван на допрос госбюро расследований Украины

Для допроса следователи изъяли множество документов из банков и администрации страны, их тщательно изучают.
Обновлено в 12:40
Спорт

Ласицкене выиграла турнир в Чехии, повторив лучший результат в карьере

Обновлено в 13:18
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Экономика

Slack выйдет на биржу при оценке в $15,7 млрд без проведения IPO

Фото: iStock Корпоративный мессенджер Slack готов выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу с оценкой около $15,7 млрд.
Обновлено в 08:20
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Спорт

Российские рапиристы стали четвертыми на ЧЕ по фехтованию

Сборная России по фехтованию на рапирах потерпела поражение от команды Италии в поединке за третье место на чемпионате Европы.
Обновлено в 11:43
Общество

Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами

В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Экономика

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Наука

Созданное новое устройство очищает кровь от скопления раковых клеток

Обновлено вчера в 13:52
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
Обновлено в 06:20
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

Обновлено в 12:16
Футбол

«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса

По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Обновлено в 10:55
Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.
Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Футбол

Денисов прокомментировал переход в «Рубин»

Обновлено в 10:39
Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Происшествия

На Шиесе для разговора с Путиным собралось не менее полутысячи человек

Есть серьёзные подозрения, что задавать вопросы по Шиесу Путину будут подсадные.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»

Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Общество

В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Обновлено в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное