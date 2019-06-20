Путин назвал несмешным президентство ЗеленскогоУтро.ru 08:35

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Общество Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.

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