Политика
Путин назвал несмешным президентство ЗеленскогоУтро.ru 08:35
Президент РФ Владимир Путин заявил, что при талантливом когда-то кавээнщике Владимире Зеленском, занявшим пост руководителя государства на Украине стало совсем не весело.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Политика
МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота
МВД Грузии назвало протесты возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси попыткой массового переворота.
Обновлено в 17:46
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон
Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что лидер Демократической партии республики Владимир Плахотнюк сбежал в Лондон.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом американском разведывательном беспилотнике на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
Обновлено вчера в 23:29
Спорт
Определились все участники плей-офф женского ЧМ по футболу
На чемпионате мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции определились все участники плей-офф турнира, сообщает RT.
Обновлено в 17:33
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Чемпионат мира в Катаре в 2022 году может не состояться
Аргентинский телеканал TNT Sports сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) планирует перенести чемпионат мира 2022 года из Катара.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:10
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Брюсселе на железнодорожных путях обнаружили пакет со взрывчаткой
Полиция задержала неизвестного, которого подозревают в подкладывании небольшого пакета со взрывчаткой на вокзал на окраине Брюсселя.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Слухи о возвращении цыган в Чемодановку не подтвердились
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Что сказали Путину на «прямой линии» звезда «Гоголя» Петров, футболист Дзюба и другие знаменитости
В студию колл-центра «в гости» к президенту пришел популярный артист Александр Петров — звезда киносерии «Гоголь».
Обновлено в 16:21
Происшествия
Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука
Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Авто
Обновленный Volkswagen Passat появится в РФ в конце этого года
Обновленный седан Volkswagen Passat приедет в Россию в конце 2019 года.
Обновлено в 03:51
Политика
Путин ответил на критику в адрес «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Общество
В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет
Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:08
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено в 10:15
Футбол
Германия разгромила Сербию на молодежном чемпионате Европы
В матче группового турнира молодежного чемпионата Европы сборная Германии обыграла команду Сербии (6:1). В составе победителей хет-трик сделал Лука Вальдшмидт.
Обновлено в 17:06
Кино
Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою
Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Спорт
Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.
Обновлено в 11:25
Общество
Роскомнадзор проиграл суд и должен предпринимателю 415 тысяч рублей
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаяна.
Обновлено в 14:26