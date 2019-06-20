Политика

Путин назвал несмешным президентство ЗеленскогоУтро.ru 08:35

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при талантливом когда-то кавээнщике Владимире Зеленском, занявшим пост руководителя государства на Украине стало совсем не весело.
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Путину больше «не смешно» от действий Зеленского

Газета.Ru12:09

Путин раскритиковал Зеленского за отказ от диалога с ДНР и ЛНР

РИА Новости09:50

Путин ответил, готов ли он сделать первый шаг навстречу Зеленскому

РЕН ТВ08:12

Путин назвал трагедией президентство Зеленского

Lenta.ru08:21

Путин назвал Зеленского талантливым человеком

RT на русском08:15

«Это не комедия, а трагедия». Путин высказался о начале президентства Зеленского

Snob.ru08:15

Путин заявил о «трагедии» на Украине во время президентства Зеленского

РБК09:40
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Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Политика

МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота

МВД Грузии назвало протесты возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси попыткой массового переворота.
Обновлено в 17:46
Политика

Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания

Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что лидер Демократической партии республики Владимир Плахотнюк сбежал в Лондон.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом американском разведывательном беспилотнике на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
Обновлено вчера в 23:29
Спорт

Определились все участники плей-офф женского ЧМ по футболу

На чемпионате мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции определились все участники плей-офф турнира, сообщает RT.
Обновлено в 17:33
Хоккей

Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Обновлено вчера в 22:43
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Футбол

Чемпионат мира в Катаре в 2022 году может не состояться

Аргентинский телеканал TNT Sports сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) планирует перенести чемпионат мира 2022 года из Катара.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:10
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Брюсселе на железнодорожных путях обнаружили пакет со взрывчаткой

Полиция задержала неизвестного, которого подозревают в подкладывании небольшого пакета со взрывчаткой на вокзал на окраине Брюсселя.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Слухи о возвращении цыган в Чемодановку не подтвердились

Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Что сказали Путину на «прямой линии» звезда «Гоголя» Петров, футболист Дзюба и другие знаменитости

В студию колл-центра «в гости» к президенту пришел популярный артист Александр Петров — звезда киносерии «Гоголь».
Обновлено в 16:21
Происшествия

Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука

Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Авто

Обновленный Volkswagen Passat появится в РФ в конце этого года

Обновленный седан Volkswagen Passat приедет в Россию в конце 2019 года.
Обновлено в 03:51
Политика

Путин ответил на критику в адрес «Единой России»

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Общество

В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет

Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:08
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

Обновлено в 10:15
Футбол

Германия разгромила Сербию на молодежном чемпионате Европы

В матче группового турнира молодежного чемпионата Европы сборная Германии обыграла команду Сербии (6:1). В составе победителей хет-трик сделал Лука Вальдшмидт.
Обновлено в 17:06
Кино

Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою

Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Спорт

Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.
Обновлено в 11:25
Общество

Роскомнадзор проиграл суд и должен предпринимателю 415 тысяч рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаяна.
Обновлено в 14:26
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