Экономика
Путин назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозкиИзвестия 09:05
Президент России Владимир Путин заявил, что рост тарифов на авиаперевозки является непомерным. Такое мнение он высказал в четверг, 20 июня, в ходе «прямой линии».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:01, Вашингтон
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Политика
Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Авто
Завод Ford во Всеволожске официально прекращает работу
В четверг, 20 июня, стартовал последний рабочий день на заводе Ford во Всеволожске (Ленобласть).
Обновлено в 02:47
Кино
Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Компания Xiaomi представит новые смартфоны 21 июня
В пятницу, 21 июня, состоится презентация новых смартфонов от китайской компании Xiaomi.
Обновлено в 06:15
Общество
В Оренбуржье готовят проект ремонта школы, о которой спросили Путина
Проект ремонта сельской школы в Оренбургской области, о которой в ходе прямой линии спросили президента РФ Владимира Путина, готовится, сообщили РИА Новости в правительстве области.
Обновлено в 08:51
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Пынзарь накормила сына турецким завтраком
Дарья Пынзарь, которая второй год живет в Турции со своей семьей, тоже решила похвастаться утренней трапезой.
Обновлено в 11:28
Космос
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
Обновлено в 10:49
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Путешествия
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
Обновлено в 06:25
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Политика
Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400
Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Политика
Путин ответил на предложение назначить Грудинина главой правительства
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможном назначении депутата Павла Грудинина на пост премьер-министра РФ.
Обновлено в 08:55
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Запомнить все: в УК включат статью об осквернении памятников воинам
Минобороны разработало два законопроекта, объединенных в один пакет («Известия» ознакомились с копиями документов), где предлагает добавить в УК новую статью об ответственности за противоправные действия против «символов воинской славы России».
Обновлено в 12:35
Общество
Чибис прокомментировал жалобу медика на зарплату
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков в регионе.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Бойко-Великий отверг обвинения в растрате
Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поссорилась с мужем
Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.
Обновлено в 10:00
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25