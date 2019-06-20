Экономика

Путин назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозкиИзвестия 09:05

Президент России Владимир Путин заявил, что рост тарифов на авиаперевозки является непомерным. Такое мнение он высказал в четверг, 20 июня, в ходе «прямой линии».
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Путин назвал виновных в дорогих авиабилетах

Lenta.ru09:28

Путин связал рост тарифов на авиаперевозки с ценами на керосин и налоговым маневром

РЕН ТВ08:35

Путин считает непомерным рост тарифов на авиаперевозки

ТАСС09:01

Путин заявил о мерах против подорожания авиабилетов

Российская газета08:53

Путин назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозки

Известия09:05

Путин: число авиаперевозок растет, но и тарифы тоже увеличиваются

Комсомольская правда08:22

Путин потребовал решить проблему с ценами на авиакерасин в России

ФАН08:34
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Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Политика

Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Авто

Завод Ford во Всеволожске официально прекращает работу

В четверг, 20 июня, стартовал последний рабочий день на заводе Ford во Всеволожске (Ленобласть).
Обновлено в 02:47
Кино

Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»

Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Любовница обманом выманила актера Дмитрия Орлова на детектор лжи

Обновлено в 09:16
Происшествия

Подростки погибли, врезавшись на скутере в грузовик в Вологде

Обновлено в 12:22
Гаджеты

Компания Xiaomi представит новые смартфоны 21 июня

В пятницу, 21 июня, состоится презентация новых смартфонов от китайской компании Xiaomi.
Обновлено в 06:15
Общество

В Оренбуржье готовят проект ремонта школы, о которой спросили Путина

Проект ремонта сельской школы в Оренбургской области, о которой в ходе прямой линии спросили президента РФ Владимира Путина, готовится, сообщили РИА Новости в правительстве области.
Обновлено в 08:51
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Пынзарь накормила сына турецким завтраком

Дарья Пынзарь, которая второй год живет в Турции со своей семьей, тоже решила похвастаться утренней трапезой.
Обновлено в 11:28
Космос

Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса

Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
Обновлено в 10:49
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Путешествия

Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны

Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
Обновлено в 06:25
Музыка

Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Политика

Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400

Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Политика

Путин ответил на предложение назначить Грудинина главой правительства

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможном назначении депутата Павла Грудинина на пост премьер-министра РФ.
Обновлено в 08:55
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика

Запомнить все: в УК включат статью об осквернении памятников воинам

Минобороны разработало два законопроекта, объединенных в один пакет («Известия» ознакомились с копиями документов), где предлагает добавить в УК новую статью об ответственности за противоправные действия против «символов воинской славы России».
Обновлено в 12:35
Общество

Чибис прокомментировал жалобу медика на зарплату

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков в регионе.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Бойко-Великий отверг обвинения в растрате

Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Ксения Бородина поссорилась с мужем

Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.
Обновлено в 10:00
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Космос

NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму

Обновлено в 02:09
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25
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