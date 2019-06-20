Экономика
Путин назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозкиИзвестия 09:05
Президент России Владимир Путин заявил, что рост тарифов на авиаперевозки является непомерным. Такое мнение он высказал в четверг, 20 июня, в ходе «прямой линии».
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Правительство принимает шаги по снижению. НДС обнулен для тех, кто совершает полеты не через Москву. Одна из основных проблем — стоимость авиакеросина, цена на который в прошлом году возросла на 9,5% и это отразилась на стоимости билетов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика
Путин объяснил, почему нельзя снизить зарплату чиновникам
Снижение зарплат чиновников отразится на благосостоянии россиян.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Протестующих в Шиесе подвинули ради телемоста с Путиным
Обновлено в 04:29
Космос
Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленский отменил указ о школьной форме
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:25
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.
Обновлено в 10:30
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Политика
Путин ответил на предложение проехать по стране инкогнито
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение проехать по стране инкогнито, чтобы понять, что на самом деле происходит.
Обновлено в 10:09
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Политика
Трамп заявил о «большой ошибке» Ирана
Трамп осудил действия Ирана и назвал их большой ошибкой. "Иран совершил очень большую ошибку", - подчеркнул Трамп.
Обновлено в 10:59
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Футбол
Федун заявил, что передаст «Спартак» болельщикам
Владелец московского клуба намерен к этому моменту вывести личные средства из "Спартака", после чего он станет простым болельщиком Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что передаст клуб болельщикам в 2023 году.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Авто
УАЗ готовится выпустить семейный внедорожник
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Авто
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Кино
Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки»
На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.
Обновлено вчера в 12:46
Гаджеты
HYPERPC выпустили игровой компьютер размером с книгу
Бытует мнение, что игровой компьютер должен обязательно быть большим, чтобы всем своим видом говорить: «посмотри, какой я мощный».
Обновлено в 05:06
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Политика
В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора
Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09