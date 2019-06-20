Экономика

Путин назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозкиИзвестия 09:05

Президент России Владимир Путин заявил, что рост тарифов на авиаперевозки является непомерным. Такое мнение он высказал в четверг, 20 июня, в ходе «прямой линии».
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Путин заявил о мерах против подорожания авиабилетов

Российская газета08:53

Путин назвал виновных в дорогих авиабилетах

Lenta.ru09:28

Путин назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозки

Известия09:05

Путин считает непомерным рост тарифов на авиаперевозки

ТАСС09:01

Путин предложил снизить цены на авиабилеты

Ведомости16:16

Путин: число авиаперевозок растет, но и тарифы тоже увеличиваются

Комсомольская правда08:22

Путин потребовал решить проблему с ценами на авиакерасин в России

ФАН08:34
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Политика

В МИДе прокомментировали нападения на российских депутатов в Тбилиси

Москва возмущена действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые в четверг сорвали генеральную ассамблею Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходящую в Тбилиси, заявил замглавы МИДа России Григорий Карасин.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Барселоне более 20 человек пострадали в ДТП с автобусами

Обновлено в 10:59
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Транспорт

Почему сельские маршрутчики стали головной болью для мэрии Воронежа

Оказалось, что правы и сельские перевозчики, и мэрия.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Трамп может «ввязаться» в войну с Ираном, считают в сенате США

Сенатор США Чак Шумер боится, что американский лидер Дональд Трамп может начать воевать с Ираном, передает Reuters.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Руперт Мердок перенес пневмонию

Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Экономика

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
Обновлено в 06:58
Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено в 08:35
Футбол

Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»

Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена перешел из "Фейенорда" в "Краснодар", сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено в 11:45
Музыка

Шахрин объяснил, почему рок-группу назвали «Чайф»

На первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке. Они называли этот процесс между собой «чайфом».
Обновлено в 19:15
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Здоровье

Названо имя нового министра здравоохранения Пензенской области

Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Политика

Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Технологии

Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных

В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Трамп заявил, что хочет покончить с «бесконечными войнами»

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет "выйти из бесконечных войн".
Обновлено в 14:37
Технологии

Le Monde (Франция): возвращение «расиализма» (Le Monde)

История понятия Слово "расиализм" отсутствует в словарях Литтре, Французской академии и Ларусса, однако сейчас становится одной из ключевых концепций нашей эпохи.
Обновлено в 18:21
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Экономика

Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка

В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Транспорт

«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер

Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Недвижимость

Семьям с детьми предложили ипотечную программу со ставкой под 5,49%

Банк УРАЛСИБ в июне предложил семьям с детьми новую ипотечную программу с господдержкой Процентная ставка составляет 5,49% годовых.
Обновлено в 10:01
Финансы

Доллар и евро обновляют минимумы

Доллар и евро обновляют минимумы Сегодня доллар США на Московской бирже опустился до минимальной отметки с начала августа 2018 года — 63,31 руб./$.
Обновлено в 06:53
Происшествия

На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, велосипедист, мужчина примерно 55-ти лет, выехал на "зебру", где его сбила автоледи, находившаяся за рулем Mitsubishi Outlander.
Обновлено в 14:18
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