Экономика
Путин назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозкиИзвестия 09:05
Президент России Владимир Путин заявил, что рост тарифов на авиаперевозки является непомерным. Такое мнение он высказал в четверг, 20 июня, в ходе «прямой линии».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
Политика
В МИДе прокомментировали нападения на российских депутатов в Тбилиси
Москва возмущена действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые в четверг сорвали генеральную ассамблею Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходящую в Тбилиси, заявил замглавы МИДа России Григорий Карасин.
Обновлено в 14:29
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Транспорт
Почему сельские маршрутчики стали головной болью для мэрии Воронежа
Оказалось, что правы и сельские перевозчики, и мэрия.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Трамп может «ввязаться» в войну с Ираном, считают в сенате США
Сенатор США Чак Шумер боится, что американский лидер Дональд Трамп может начать воевать с Ираном, передает Reuters.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Руперт Мердок перенес пневмонию
Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Экономика
Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление
Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
Обновлено в 06:58
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено в 08:35
Футбол
Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»
Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена перешел из "Фейенорда" в "Краснодар", сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено в 11:45
Музыка
Шахрин объяснил, почему рок-группу назвали «Чайф»
На первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке. Они называли этот процесс между собой «чайфом».
Обновлено в 19:15
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Здоровье
Названо имя нового министра здравоохранения Пензенской области
Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Политика
Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Технологии
Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных
В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Трамп заявил, что хочет покончить с «бесконечными войнами»
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет "выйти из бесконечных войн".
Обновлено в 14:37
Технологии
Le Monde (Франция): возвращение «расиализма» (Le Monde)
История понятия Слово "расиализм" отсутствует в словарях Литтре, Французской академии и Ларусса, однако сейчас становится одной из ключевых концепций нашей эпохи.
Обновлено в 18:21
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Экономика
Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка
В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Транспорт
«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер
Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Недвижимость
Семьям с детьми предложили ипотечную программу со ставкой под 5,49%
Банк УРАЛСИБ в июне предложил семьям с детьми новую ипотечную программу с господдержкой Процентная ставка составляет 5,49% годовых.
Обновлено в 10:01
Финансы
Доллар и евро обновляют минимумы
Доллар и евро обновляют минимумы Сегодня доллар США на Московской бирже опустился до минимальной отметки с начала августа 2018 года — 63,31 руб./$.
Обновлено в 06:53
Происшествия
На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, велосипедист, мужчина примерно 55-ти лет, выехал на "зебру", где его сбила автоледи, находившаяся за рулем Mitsubishi Outlander.
Обновлено в 14:18