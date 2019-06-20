Экономика

Путин назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозкиИзвестия 09:05

Президент России Владимир Путин заявил, что рост тарифов на авиаперевозки является непомерным. Такое мнение он высказал в четверг, 20 июня, в ходе «прямой линии».
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Владимир Путин
Правительство принимает шаги по снижению. НДС обнулен для тех, кто совершает полеты не через Москву. Одна из основных проблем — стоимость авиакеросина, цена на который в прошлом году возросла на 9,5% и это отразилась на стоимости билетов.
— Владимир ПутинПолитика Сегодня 08:52

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