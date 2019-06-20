Экономика

Путин назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозкиИзвестия 09:05

Президент России Владимир Путин заявил, что рост тарифов на авиаперевозки является непомерным. Такое мнение он высказал в четверг, 20 июня, в ходе «прямой линии».
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Владимир Путин
Правительство принимает шаги по снижению. НДС обнулен для тех, кто совершает полеты не через Москву. Одна из основных проблем — стоимость авиакеросина, цена на который в прошлом году возросла на 9,5% и это отразилась на стоимости билетов.
— Владимир ПутинПолитика Сегодня 08:52

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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
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Путин ответил на вопрос Гоблина об уголовной ответственности за фейки

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Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
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Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
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Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
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В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
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Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

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Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
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Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
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