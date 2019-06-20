Экономика
Путин назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозкиИзвестия 09:05
Президент России Владимир Путин заявил, что рост тарифов на авиаперевозки является непомерным. Такое мнение он высказал в четверг, 20 июня, в ходе «прямой линии».
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Правительство принимает шаги по снижению. НДС обнулен для тех, кто совершает полеты не через Москву. Одна из основных проблем — стоимость авиакеросина, цена на который в прошлом году возросла на 9,5% и это отразилась на стоимости билетов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика
Путин заявил об отсутствии «печатных слов» о коррупционных миллиардах
Во время прямой линии президент Владимир Путин заявил, что у него не было "печатных слов", когда он узнал о том, что у полковника МВД Дмитрия Захарченко изъяли 8 млрд руб. Трансляцию прямой линии ведет РБК.
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский отменил указ о школьной форме
Украинский президент Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, который был подписан бывшим главой государства Леонидом Кучмой в 1996 году.
Обновлено в 09:44
Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18
Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Политика
Путин ответил на вопрос Гоблина об уголовной ответственности за фейки
Проблема фейковой информации становится все более острой, но для внесения каких-либо ужесточающих изменений в действующее законодательство следует проанализировать правоприменительную практику.
Обновлено в 08:55
Экономика
Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Общество
Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Энергетика
Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Обновлено в 06:52
Хоккей
Андрей Василевский стал лучшим вратарем сезона в НХЛ
Обновлено в 04:21
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова раскритиковала Дмитрия Шепелева
По словам актрисы, Дмитрий Шепелев ведет себя не по-мужски, не разрешая семье Фриске видеться со своим внуком Платоном.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:25
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
Обновлено в 08:16
Политика
Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол
Сульшер получил 100 миллионов фунтов на летние трансферы
Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» выделил главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру на летние трансферы, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:57
Политика
Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом.
Обновлено в 09:20