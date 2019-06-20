Политика
Владимир Путин пообещал повышение зарплат в МЧСНижний сейчас 05:29
К президенту обратился пожарный из Калининграда, который рассказал, что зарплата рядовых сотрудников, работающих в МЧС, составляет 12-16 тысяч рублей, на что прожить невозможно.
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В МЧС сложилась не самая лучшая ситуация. Есть люди в погонах, которые получают 40 тысяч в месяц, все остальные - гражданские - 12-16 тысяч. В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зарплату до 24 тысяч рублей.
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