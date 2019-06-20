Владимир Путин пообещал повышение зарплат в МЧСНижний сейчас 05:29

В МЧС сложилась не самая лучшая ситуация. Есть люди в погонах, которые получают 40 тысяч в месяц, все остальные - гражданские - 12-16 тысяч. В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зарплату до 24 тысяч рублей.

К президенту обратился пожарный из Калининграда, который рассказал, что зарплата рядовых сотрудников, работающих в МЧС, составляет 12-16 тысяч рублей, на что прожить невозможно.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Политика Путин назвал основные проблемы здравоохранения Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.

Экономика Российское вино могут выделить в меню ресторанов Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.

Общество В Норильске поймали гуляющую белую медведицу В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.

Политика Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция Редакция «Тагильского рабочего» в прямом эфире рассказывает, что самое важное обсуждают на прямой линии с Владимиром Путиным и с какими вопросами обращались к президенту тагильчане.

Финансы Курс доллара обновил минимум года Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Политика Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Политика Началась традиционная «Прямая линия» с Владимиром Путиным Президент РФ пообщается с россиянами в таком формате уже в 17-й раз. Первая подобная передача прошла в 2011 году.

Футбол Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным» В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.

Происшествия Часть семей цыган вернулась в Чемодановку Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.

Политика У США лицемерная позиция в сфере биологического оружия, заявил Рябков США придерживаются лицемерной позиции в отношении Конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО), Москва не понимает, что именно мешает Вашингтону разблокировать переговоры по созданию верификационных механизмов в рамках конвенции, при том, что сами они хотят получить односторонний доступ на микробиологические объекты других стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Экономика Пенсии россиянам решили выплачивать по-новому Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут рассчитывать на пожизненную пенсию через 30 лет после первого платежа.

Происшествия На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в грузовики В Приморье начали отлов и транспортировку косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Происшествия В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.

Политика Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).

Экономика Минфин предложил штрафовать губернаторов за неисполнение нацпроектов Минфин РФ подготовил поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы для губернаторов за многократные срывы реализации нацпроектов.