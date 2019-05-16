Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в РязаниRT на русском 09:32
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
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Председатель Следственного комитета России поручил следственному управлению СК РФ по Рязанской области незамедлительно организовать проверку, выяснить, как расходовались бюджетные средства, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, принимавшим решения, касающиеся строительства объекта.
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Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК
Рязанский городской сайт12:23
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Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Обновлено в 10:55
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Напомним Grand-Final конкурса "Евровидение" состоится в Тель-Авиве в субботу, 18 мая.
Обновлено в 17:27
Общество
NYT: умер архитектор, спроектировавший пирамиду Лувра
26 апреля Бэй Юймин отметил свое 102-летие. Архитектор прославился в первую очередь благодаря пирамиде музея Лувр в Париже.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Футбол
СМИ: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы из соображений безопасности
Как сообщает The Times, несмотря на заверения о безопасности со стороны УЕФА и МИД Азербайджана, «Арсенал» принял решение оставить в Лондоне армянского полузащитника Генриха Мхитаряна и не брать его с командой в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено в 17:27
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено в 08:54
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Обновлено в 16:23
Экономика
«Левада-центр»: большинство российских семей не имеют накоплений
Две трети российских семей (65%) признались, что не имеют никаких сбережений, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Обновлено в 05:48
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Наука
Российские ученые МФТИ впервые в мире получили «двухмерное» золото
Обновлено 13 мая в 14:06
Политика
Путин поручил учредить День географа
Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 12:59
Политика
Олигарх Коломойский вернулся на Украину
О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Происшествия
На Солидарности мотоциклист влетел в трамвай
Обновлено в 16:54
Политика
Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 17:03
Авто
Составлен рейтинг самых надежных немецких автомобилей
Эксперты составили рейтинг автомобилей немецкого производства, оценивая их надежность по пятибалльной шкале.
Обновлено в 07:47
Музыка
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате
В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
Обновлено в 09:56
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54