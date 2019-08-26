с чего всё началось

Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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