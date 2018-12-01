Политика

Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»
ТАСС
16:43

Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
ТАСС16:43

Подробнее о событии

Путин не оценил американский боевик «Хантер Киллер»

Телеканал 360°17:26

Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»

ТАСС16:43

«Плохой фильм». Путин оценил американский боевик «Хантер Киллер»

Life.ru16:14

Путин поделился мнением о боевике «Хантер Киллер»

Газета.Ru15:58

Путин скептически оценил боевик «Хантер киллер»

РЕН ТВ15:53

«Чтоб подводная лодка США зашла на нашу базу?!»: Путин прокомментировал фильм «Хантер Киллер»

БИЗНЕС Online15:45

Путин назвал плохим фильм о захвате президента России в заложники

Rambler News Service15:44
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:54, Ашберн
Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Обновлено в 16:52
Политика

Путин привел доказательства намеренной провокации Киева в Черном море

Президент РФ подчеркнул, что документы и показания самих украинских моряков подтверждают, что инцидент является спланированной украинской провокацией.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие

В Бахрейне обнаружили тело командующего Пятым флотом ВМС США

"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в заявлении.
Обновлено в 17:42
Политика

Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами

Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
Обновлено в 17:25
Политика

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита

Лидеры стран Группы двадцати смогли согласовать совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 14:52
Политика

Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 17:22
Политика

В Турции объяснили покупку С-400 у Москвы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна приобрела российские C-400, так как Москва сделала лучшее предложение, когда Анкара срочно нуждалась в системе ПВО.
Обновлено в 16:42
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Обновлено в 14:51
Политика

Глава Пентагона рассказал о новом «вмешательстве России»

Ранее СМИ рассказали о новом повороте в расследовании "российского вмешательства" в США.
Обновлено в 17:44
Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
Обновлено в 15:32
Политика

Группа «Аквариум» перенесла турне по Украине на июнь

Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине, запланированные на декабрь текущего года, из-за непредвиденных обстоятельств.
Обновлено в 14:21
Политика

В ДНР назначили глав пяти министерств

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в субботу назначил министров пяти ведомств, в числе которых МВД, МЧС и министерство государственной безопасности, говорится на официальном сайте ДНР.
Обновлено в 14:17
Политика

Более 20 священников канонической УПЦ вызваны в СБУ на допрос

Около 20 священнослужителей Ровенской епархии и неуточненное число Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви вызваны на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), передает РИА "Новости" со ссылкой на УПЦ.
Обновлено в 14:19
Политика

Путин заявил, что Россия и Турция обеспокоены ситуацией в Идлибе

Российский лидер заявил, что Москва и Астана обеспокоены нарушением перемирия в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 17:11
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