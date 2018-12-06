Экономика

Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу
Российская газета
11:05

Президент России Владимир Путин указал правительству облегчить условия работы малого и среднего бизнеса. Об этом идет речь в перечне поручений по итогам встречи с главой "Деловой России" Алексеем Репиком, который опубликован на сайте Кремля.
Российская газета11:05
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается
 на сайте Кремля.
РБК11:09

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Путин поручил правительству разработать поправки, позволяющие возвращать НДС при экспорте работ и услуг

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Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг

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ТАСС10:34

Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг

РИА Новости10:28

Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг

RT на русском10:26

Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу

Российская газета11:05
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Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 14:20
Финансы

Сбербанк сообщил о продолжении мощных кибератак на системы организации

Сбербанк отражает в среднем по 2–3 кибератаки в день после шести мощных атак на компьютерные системы кредитной организации в ноябре.
Обновлено в 14:03
Экономика

Нефть и американские акции упали на 3–4%

Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.
Обновлено в 13:58
Экономика

Медведев подвел экономические итоги года

Инфляция по итогам года составит около 3,5%, что вполне укладывается в таргет, отметил Медведев.
Обновлено в 14:06
Экономика

Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия»

Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 11:30
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у трех банков

Центробанк России 6 декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк" и АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК".
Обновлено в 13:12
Экономика

Медведев исключил отказ от свободного оборота доллара в России

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что запрета на хождение доллара США в России не будет, а дедолларизация не означает отказа от этой валюты.
Обновлено в 12:17
Экономика

Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО

В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 13:09
Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 14:19
Экономика

У ЕАЭС может появиться собственная платежная система

Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза.
Обновлено в 13:49
Экономика

Сервис заказа такси Lyft подал заявку на регистрацию IPO

Uber тоже рассматривает возможность проведения IPO в начале следующего года, и, по данным The Wall Street Journal, компания может быть оценена инвесторами в $120 млрд.
Обновлено в 13:11
Энергетика

«Роснефть» упрекнули в желании стать «Газпромом»

Глава «Транснефти» Николай Токарев уверен, что именно «Роснефть», мечтающая стать «нефтяным "Газпромом"», мешает принятию законопроекта о магистральных нефтепроводах.
Обновлено в 12:24
Экономика

«Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт

Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».
Обновлено в 11:39
Экономика

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Обновлено в 13:54
Экономика

Еще две белорусские компании возвращаются на продуктовый рынок России

Обновлено в 13:00
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