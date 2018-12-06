Экономика
Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг
Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услугРБК11:09
Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.
РБК11:09
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.РБК11:09
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Энергетика
В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 20:41
Энергетика
Экспорт нефти в США превысил импорт впервые за почти 70 лет
Экспорт нефти и нефтепродуктов из США по итогам прошлой недели превысил импорт впервые с 1949 года, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:23
Экономика
ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг
Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 19:30
Финансы
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году
Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».
Обновлено в 20:35
Экономика
Медведев анонсировал рост зарплат на 7,6%
Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».
Обновлено в 13:08
Экономика
У ЕАЭС может появиться собственная платежная система
Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза.
Обновлено в 18:52
Экономика
Власти определили принципы системы маркировки товаров
Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.
Обновлено в 15:28
Экономика
Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках
В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения.
Обновлено в 19:05
Экономика
Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO
Конкурент Uber, американский сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на проведение IPO.
Обновлено в 15:26
Экономика
Козак проведет встречу с автопроизводителями
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в пятницу встретится с автопроизводителями РФ, обсудит инструменты господдержки отрасли, сообщил помощник вице-премьера Илья Джус.
Обновлено в 16:06
Экономика
Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков
Магаданская область, Республика Калмыкия, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Дагестан и Карачаево-Черкесия проводили наиболее непрозрачные закупки среди регионов.
Обновлено в 19:31
Экономика
Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО
В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 13:09
Экономика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Экономика
Квадратные меры: губернаторам вводят KPI по стройке
Для сравнения: в прошлом году в эксплуатацию было введено 79,2 млн кв. м жилья, с учетом индивидуальных жилых домов и «дачной амнистии», то есть в это число входит и то жилье, которое фактически существовало, но не было учтено.
Обновлено в 11:58
Экономика
Еще две белорусские компании возвращаются на продуктовый рынок России
Обновлено в 13:00