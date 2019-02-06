Путин назвал комиссию за безналичный расчет «квазиналогом»Газета.Ru вчера в 07:19

Здесь коллеги меня слышат, я вижу, в зале сидят люди – те, которые должны этим заниматься. Уверен, что они тоже будут реагировать на это, во всяком случае, это будет предметом нашего обсуждения с привлечением бизнес-сообщества.

Президент России Владимир Путин назвал комиссию за безналичный расчет "квазиналогом", передает ТАСС. Об этом Путин заявил выступая на форуме "Деловой России". Президент предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.

Происшествия Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.

Происшествия Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".

Общество Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.

Происшествия Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах.

Политика Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы Российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Происшествия Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.

Авто Кроссоверу Cadillac XT5 добавили «спортивную» версию Компания Cadillac представила на автосалоне в Чикаго «спортивную» версию кроссовера XT5.

Происшествия Верблюд вытащил «Ниву» из снега в Саратове В Саратове верблюд вытащил российский внедорожник «Нива» из снежного плена.

Здоровье Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM» заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.

Происшествия Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ опять задержали Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).

Авто BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.

Общество «Умные очки» из боевой экипировки адаптировали для школьников Специалисты ЦНИИТОЧМАШ адаптировали «умные очки» из боевой экипировки «Ратник» для использования в общеобразовательных школах будущего.

Авто Названы ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам января KIA Sportage с отрицательной динамикой в 10% оказался вторым по продажам в сегменте.

Спорт IBU заменил масс-старты на спринтерские гонки на этапе КМ в Канаде На этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе масс-старты заменены на спринтерские гонки.

Авто Новая Toyota Corolla появится в России со старым двигателем Как заявили в компании, новая Corolla по отделочным материалам и возможностям уже приравнялась к Camry.

Кино Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA По данным BBC, режиссера «Богемской рапсодии» убрали из списка авторов картины, претендующей на звание «Лучшего британского фильма».

Технологии Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.

Происшествия Росприроднадзор возбудил дела по факту содержания косаток в Приморье Росприроднадзор возбудил административные дела по факту содержания косаток и белух в бухте Средней Приморского края.

Гаджеты Юный хакер нашел способ получить все сохраненные пароли в macOS Молодой хакер из Германии обнаружил уязвимость в системе macOS, которая позволяет узнать все сохраненные на устройстве пароли.

Происшествия МВД назвало самый криминально опасный вид транспорта По словам Шаробарова, в 2018 году из всех 36,6 тыс. преступлений на транспорте 30 тыс. были совершены на железнодорожном.

Политика Путин вручит в Кремле молодым ученым президентские премии за 2018 год Президент РФ Владимир Путин вручит в четверг молодым ученым президентские премии в области науки и инноваций за 2018 год.

Интернет Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.