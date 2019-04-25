Политика

Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики ПорошенкоРИА Новости 06:13

Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
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Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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