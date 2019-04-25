Политика
Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики ПорошенкоРИА Новости 06:13
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
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Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Политика
Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии
В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855
Суббренд компании Xiaomi, Redmi, готовит к выпуску новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 855.
Обновлено в 03:22
Общество
Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами
Обновлено в 09:27
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Происшествия
МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия
Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Авто
Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Игры
Игрок подсчитал, что все скины в MK 11 можно купить за 6440 долларов. Разработчик опроверг информацию
По подсчетам реддитора AccomplishedPoet8, на покупку всех скинов в Mortal Kombat 11 нужно потратить 6440 долларов.
Обновлено в 03:19
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Политика
Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии
Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Обновлено в 09:49
Политика
Старую визитку Владимира Путина выставили на продажу
Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу на одной из популярных платформ купли-продажи.
Обновлено в 09:48
Общество
Беглов обсудил с блокадницей судьбу Музея обороны Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы города по расширению существующего Музея блокады Ленинграда в Соляном переулке и отказ от строительства нового комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной.
Обновлено в 09:15
Общество
Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете
Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации
Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Экономика
Американская компания оштрафована за нарушение режима санкций против «Роснефти»
Американская Haverly Systems, Inc. заплатит штраф в размере $75 тыс. за нарушение режима секторальных санкций в отношении "Роснефти", сообщил OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).
Обновлено в 10:44
Кино
Опубликован первый трейлер сериала DC «Болотная тварь»
Обновлено в 05:22
Происшествия
Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке
Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.
Обновлено в 10:14
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип про Крымский мост
В интернете опубликован видеоклип песни "По мосту" группы "Любэ".
Обновлено в 04:08
Авто
Новый пикап Changan Kaicene F70 рассекретили
Китайская машина позаимствовала интерьер у нового пикапа Peugeot. Сотрудничество с французскими инженерами в данном случае очень ощутимо.
Обновлено в 10:24
Общество
В Узбекистане запретили георгиевские ленточки
В Узбекистане запретили георгиевские ленточки Правительство начинает борьбу с символом победы.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Правозащитники обвинили коалицию США в гибели более 1600 жителей Сирии
В докладе сказано, что в ходе военной кампании коалиции в Ракке с июня по октябрь 2017 года погибли и пострадали тысячи мирных сирийцев.
Обновлено в 10:10
Экономика
Российские мегаполисы предложили объединить
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Мамаев рассказал о причине конфликта с Соловчуком
Обновлено в 10:52
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36