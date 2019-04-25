Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента УкраиныRT на русском 05:49

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Политика Эксперт по лжи сравнил встречи Ким Чен Ына с Путиным и Трампом Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко провел сравнение поведения лидера КНДР Ким Чен Ына на его встрече с президентом России Владимиром Путиным и встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Спорт Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Политика Госдеп осудил указ о российском гражданстве для жителей Донбасса Госдепартамент США назвал подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса «провокационными действиями» и «усилением атаки на суверенитет Украины».

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Экономика Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.

Политика Путину показали отжимающихся военных роботов Курсант дал команду роботам принять упор лёжа и отжаться, что они с успехов выполнили.

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Политика В России продлили переход на цифровое вещание Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен.

Происшествия Полковник ФСБ задержан по делу о взятках Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.

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Политика Захарова оценила слова Зеленского о госязыке на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу комментария избранного президента Украины Владимира Зеленского по теме закона о языке.

Энергетика Нефть «тянется» к отметке $75 за баррель Стоит отметить, что запасы сырой нефти в Штатах выросли за последние пять недель в четыре раза.

Путешествия Чартеры в Египет могут возобновить в октябре Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.

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Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

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Армия и оружие Два авианосца США оказались в Средиземном море случайно Авианосные группы во главе с кораблями Abraham Lincoln и John C. Stennis ВМФ США встретились в Средиземном море из-за совпадения.

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Политика Белоруссия частично возобновила экспорт топлива в Польшу и на Украину "Белнефтехим" оценивает потери из-за ситуации с поставками некачественной нефти в 100 миллионов долларов Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину, сообщает ТАСС.

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