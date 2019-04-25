Политика
Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики ПорошенкоРИА Новости 06:13
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
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Общество
В Подмосковье в 2020 году начнут строить около 30 школ
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания
Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 13:24
Авто
В Сети появились рендеры купеобразного Jeep Trackhawk Coupe
Художник Деян Христов разработал рендерные изображения кроссовера Jeep Trackhawk Coupe.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Чудо за один день: стоматологи Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» вернули пациенту улыбку
25 апреля на площадках Группы клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА" состоялась телеконференция "Стоматологическая реабилитация пациентов с полной адентией в течение одного дня".
Обновлено в 12:56
Авто
Новый кроссовер Skoda представят в июне
Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:14
Общество
Бизнес-среда: как начать дело в бизнес-инкубаторе
Новое производство компании "Интекс-групп" решили открыть на площадке бизнес-инкубатора, но с первого раза пройти конкурс не получилось.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Лаврентьев заявил, что удары по террористам в Идлибе будут продолжены
Авиаудары по объектам террористов в сирийском Идлибе четко выверены, такие операции будут продолжены.
Обновлено в 13:32
Кино
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину
Скончавшуюся 18 апреля актрису Ирину Цывину любили близкие и ценили тысячи поклонников по всей стране.
Обновлено в 07:59
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Хоккей
Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Культура
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Спорт
12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:47
Наука
Теорию Шелдона из «Теории большого взрыва» доказали математики
В 73 эпизоде шоу «Теория большого взрыва» физик-теоретик Шелдон Купер заявил, что самое прекрасное число в мире — 73.
Обновлено в 08:32
Общество
На базе губахинского колледжа откроют центр компетенций WorldSkills
Учебное заведение выиграло 2,6 млн рублей в рамках проекта по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК).
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов
Банк "Ак Барс" и магазины-партнеры не взимают с держателей карт комиссию за снятие наличных.
Обновлено в 10:37
Общество
Когда дети приносят деньги
По данным журнала «Эксперт» вся заметная экономическая и культурная жизнь Перми протекает на трёх центральных улицах: Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект.
Обновлено в 10:49
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Футбол
Тибо Куртуа не испытывает напряженности в «Реале»
Тибо Куртуа потерял статус основного голкипера в «Реале». Тем не менее, вратарь счастлив в «Реале», утверждает источник.
Обновлено в 11:43
Культура
Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин»
В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).
Обновлено в 09:44
Общество
Названы пять полезных при диабете продуктов
Обновлено в 07:50
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Футбол
Братья Кокорины извинились перед пострадавшими
Обновлено в 13:22