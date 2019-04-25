Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики ПорошенкоРИА Новости 06:13

Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.

Происшествия В Свердловской области на подростка обрушилась кровля здания Подросток доставлен в больницу города Первоуральск в Свердловской области после обрушения на него балки перекрытия кровли заброшенного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Авто В Сети появились рендеры купеобразного Jeep Trackhawk Coupe Художник Деян Христов разработал рендерные изображения кроссовера Jeep Trackhawk Coupe.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Здоровье Чудо за один день: стоматологи Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» вернули пациенту улыбку 25 апреля на площадках Группы клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА" состоялась телеконференция "Стоматологическая реабилитация пациентов с полной адентией в течение одного дня".

Авто Новый кроссовер Skoda представят в июне Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.

Общество Бизнес-среда: как начать дело в бизнес-инкубаторе Новое производство компании "Интекс-групп" решили открыть на площадке бизнес-инкубатора, но с первого раза пройти конкурс не получилось.

Кино Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.

Шоу-бизнес Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину Скончавшуюся 18 апреля актрису Ирину Цывину любили близкие и ценили тысячи поклонников по всей стране.

Финансы Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».

Экономика Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.

Происшествия В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".

Экономика ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».

Политика Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.

Культура Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.

Наука Теорию Шелдона из «Теории большого взрыва» доказали математики В 73 эпизоде шоу «Теория большого взрыва» физик-теоретик Шелдон Купер заявил, что самое прекрасное число в мире — 73.

Общество На базе губахинского колледжа откроют центр компетенций WorldSkills Учебное заведение выиграло 2,6 млн рублей в рамках проекта по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК).

Экономика Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов Банк "Ак Барс" и магазины-партнеры не взимают с держателей карт комиссию за снятие наличных.

Общество Когда дети приносят деньги По данным журнала «Эксперт» вся заметная экономическая и культурная жизнь Перми протекает на трёх центральных улицах: Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект.

Авто Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9% В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.

Футбол Тибо Куртуа не испытывает напряженности в «Реале» Тибо Куртуа потерял статус основного голкипера в «Реале». Тем не менее, вратарь счастлив в «Реале», утверждает источник.

Культура Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин» В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).