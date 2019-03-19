Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в миреВести.Ru 11:13
Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России". Ни одна машина не может летать так, как российский самолет, добавил глава государства.
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Су-57, или ПАК ФА — так мы его называли — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет.
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