Политика
Путин назвал исказившего его слова переводчика «бандитом»RT на русском 01:56
Владимир Путин на полях международного арктического форума провёл двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Во время беседы переводчик шведского языка исказил слова президента России, на что он отреагировал с юмором.
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Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Футбол
Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок»
Примечательно, что практически одновременно стало известно и об уходе Талалаева с должности главного тренера армянского "Пюника" - очевидно, у него уже имелась предварительная договоренность с "Химками".
Обновлено в 05:47
Спорт
Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
Обновлено в 05:40
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено 08 апреля в 04:44
Политика
Владимир Путин выступит сегодня на арктическом форуме в Петербурге
В Петербурге проходит Международный Арктический форум.
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы
Проблемы с движением на оранжевой ветке начались еще в 8.30 мск, тогда были увеличены интервалы на северном участке ветки.
Обновлено в 05:06
Единоборства
Кличко может вернуться на ринг за 100 миллионов долларов
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Политика
В Кремле оценили возможность новой сделки с Турцией по С-400
Обновлено в 05:14
Единоборства
Емельяненко пообещал выбить зубы Кокляеву
Следующий официальный бой Емельяненко проведет 10 мая против бывшего бойца UFC бразильца Луиса Энрике в рамках турнира "Битва на Волге 12".
Обновлено в 03:58
Происшествия
Хозяином взорвавшейся в Екатеринбурге квартиры оказался подполковник СК
Пострадавший при взрыве в екатеринбургской квартире мужчина оказался работником Следственного комитета.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Две маршрутки столкнулись на северо-западе столицы
По предварительным данным два человека пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси на северо-западе Москвы.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода
Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.
Обновлено в 03:57
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Авто
Renault готовится представить дешевый электрокар City K-ZE
Еще в 2018 году Renault представил свой концепт дешевого электрокара в рамках Парижского автосалона.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
В Екатеринбурге выставили на продажу дворец с колоннами за 25 млн
Екатеринбуржцам предложили купить трехэтажный дворец за 25 миллионов рублей на Вакина, 61 в микрорайоне Нижнеисетский.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика
Украина расширила санкции против России
Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Футбол
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, призвала журналистов задуматься о своей карме.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Беременную Кабаеву сняли во время прогулки с четырьмя малышами
Кабаева опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлена во время прогулки с четырьмя собаками.
Обновлено в 05:28
Общество
Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео
Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18