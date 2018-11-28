Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе. По словам главы государства, произошедшее было провокацией, которую организовал президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов.

Политика Политика Путин пообещал рост пенсий в России Президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», заявил, что пенсии в стране будут расти.

Политика Политика В Крыму арестован задержанный на украинском катере сотрудник СБУ Накануне городской суд Керчи вынес решение об аресте на два месяца троих украинских моряков, получивших ранения в результате провокации, организованной командованием Военно-морских сил Украины в Керченском проливе.

Политика Политика Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным Вашингтон не информировал Кремль об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, подготовка мероприятия продолжается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Политика Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2» Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт прокомментировал критические заявления, которые были высказаны в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2».

Политика Политика Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.

Политика Политика Путин призвал наладить механизм взаимодействия центра и регионов Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно наладить эффективный механизм взаимодействия федерального центра и регионов при работе по исполнению майских указов или национальных проектов, на которые выделяются очень большие средства.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Политика Политика Порошенко подписал закон о введении военного положения Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об утверждении указа по введению военного положения в ряде регионов Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Политика Политика Хинштейн подал в суд на Жириновского из-за оскорблений Депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн подал в Тверской районный суд иск в отношении главы партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Политика Политика Кандидаты в президенты Грузии проголосовали во втором туре выборов

Политика Политика Силуанов рассказал о вертикали исполнения майского указа Вертикаль исполнения майского указа разделена на три уровня, заявил Силуанов: первый уровень — это национальные цели и национальные проекты; второй уровень — это региональные программы по исполнению этих нацпроектов; третий уровень — конкретные мероприятия, которые реализуются как на федеральном, так и на региональном уровне для реализации задач, поставленных в указе.

Политика Политика В Кремле в декабре обсудят перенос единого дня голосования Заседание рабочей группы при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства пройдет 21 декабря.

Политика Политика Россия продолжит укрепление государственности Афганистана Россия продолжит укрепление государственности Афганистана, считает, что залог стабилизации там заключается в наращивании боеспособности ВС страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.