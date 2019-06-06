Энергетика
Путин назвал идеальную для России цену нефтиLenta.ru 08:24
Россия заинтересована в мировых ценах на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует ТАСС. «Полка где-то в районе 60-65 долларов за баррель нас вполне устраивает, у нас нет необходимости загонять туда наверх», — отметил Путин.
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