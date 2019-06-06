Энергетика

Путин назвал цену нефти, которая устроит РоссиюЭкономика сегодня 08:58

У России нет необходимости искусственно увеличивать цену на нефть, сообщил на встрече с представителями иностранной прессы президент России Владимир Путин. Ценой, которая полностью устраивает российскую экономику, является $60-65 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин назвал идеальную для России цену нефти

Lenta.ru08:24

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Коммерсантъ08:08

Путин заявил, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

ТАСС08:16

Путин назвал оптимальную цену на нефть

Российская газета08:22

Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

РБК08:02

Путин заявил, что РФ устраивают цены на нефть в $60-65 за баррель

Интерфакс07:51

Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

Ведомости07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье шесть человек задержаны за избиение беременной женщины

Обновлено в 08:08
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Общество

Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей

За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Политика

Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019 ответил на вопрос о присутствии российских специалистов в Венесуэле.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

Обновлено в 04:58
Политика

Российский сухогруз забросило штормом в территориальные воды Украины

Обновлено в 00:07
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Собчак сравнила некоторых людей с дворовыми собаками

Телеведущая Ксения Собчак дала оценку людям, «поливающим грязью» тех, кто «когда-то был для них близок».
Обновлено в 07:30
Общество

Россияне негативно отнеслись к дополнительной пенсии

Россияне негативно отнеслись к идее о введении дополнительных ежемесячных отчислений с заработных плат на накопительную часть пенсии.
Обновлено в 05:04
Теннис

17-летняя американка Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros

В полуфинале Roland Garros Анисимовой предстоит встретиться с Эшли Барти из Австралии, которая в 1/4 финала взяла верх над американкой Мэдисон Кис.
Обновлено в 08:38
Политика

Путин призвал держать на контроле «огненного змея»

Игнорирование современных угроз и опасностей в мире может привести к глобальной катастрофе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019.
Обновлено в 07:55
Наука

В проектируемом V-образном самолете пассажиров разместят в крыльях

Самое смелое инженерное решение – размещение части пассажирских и грузовых мест непосредственно в крыльях самолета, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Предприятие по переработке фосфогипса создадут в Подмосковье

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли участие в подписании соглашения между Минпромторгом РФ, правительством Московской области, ОХК «Уралхим», «Воскресенскими минеральными удобрениями» и ООО «Скайград инновации» о взаимодействии при создании предприятия по переработке в удобрения фосфогипса, передает корреспондент РИАМО.
Обновлено в 05:55
Политика

Бабушкин вступил в должность врио губернатора Астраханской области

Назначенный врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин официально вступил в должность.
Обновлено в 06:39
Авто

Представлен обновлённый Renault Koleos

Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Мать Тимати объявила конкурс на имя наследника Black Star

Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова предложила россиянам выбрать имя будущего наследника музыканта.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли

По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Политика

Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды

В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном

5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.
Обновлено в 08:39
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Экономика

Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив

Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Здоровье

Кубанские хирурги 16 часов удаляли опухоль на шее через рот

Обновлено в 03:28
Футбол

Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд

На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное