Энергетика
Путин назвал цену нефти, которая устроит РоссиюЭкономика сегодня 08:58
У России нет необходимости искусственно увеличивать цену на нефть, сообщил на встрече с представителями иностранной прессы президент России Владимир Путин. Ценой, которая полностью устраивает российскую экономику, является $60-65 за баррель.
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Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
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Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей
За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
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Россияне негативно отнеслись к идее о введении дополнительных ежемесячных отчислений с заработных плат на накопительную часть пенсии.
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17-летняя американка Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros
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Политика
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»
Игнорирование современных угроз и опасностей в мире может привести к глобальной катастрофе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019.
Обновлено в 07:55
Наука
В проектируемом V-образном самолете пассажиров разместят в крыльях
Самое смелое инженерное решение – размещение части пассажирских и грузовых мест непосредственно в крыльях самолета, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 23:00
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Предприятие по переработке фосфогипса создадут в Подмосковье
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли участие в подписании соглашения между Минпромторгом РФ, правительством Московской области, ОХК «Уралхим», «Воскресенскими минеральными удобрениями» и ООО «Скайград инновации» о взаимодействии при создании предприятия по переработке в удобрения фосфогипса, передает корреспондент РИАМО.
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Назначенный врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин официально вступил в должность.
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Авто
Представлен обновлённый Renault Koleos
Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Мать Тимати объявила конкурс на имя наследника Black Star
Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова предложила россиянам выбрать имя будущего наследника музыканта.
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Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
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Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды
В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
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Происшествия
Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Кубанские хирурги 16 часов удаляли опухоль на шее через рот
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Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
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