Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал главную задачу в Сирии

«Считаем, что на данном этапе необходимо сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле" и продвижении процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — сказал российский лидер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Москва и Анкара считают астанинский формат эффективным для урегулирования кризиса в Сирии, сообщил Путин

Парламентская газета11:33

Путин назвал главную задачу в Сирии

Lenta.ru13:29

Путин и Эрдоган оценили высокую эффективность астанинского формата по Сирии

ФАН10:42

Путин назвал главную задачу сирийского урегулирования

News.ru11:32

Путин считает главной задачей в сирийском вопросе стабилизацию обстановки «на земле»

ТАСС11:06

Путин назвал приоритетом стабилизацию обстановки «на земле» в Сирии

РБК12:14

Путин призвал сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии «на земле»

РИА Новости11:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:11, Вашингтон
Экономика

СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото

"Одноклассники": Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере.
Пятый канал 09:36
Происшествия

В Турции обрушился мост с пешеходами

Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.
Газета Кемерова 01:16
Происшествия

На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке

Интерфакс 15:04
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

Военное обозрение 04:22
Происшествия

МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.
РБК 11:11
Политика

Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту

Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Общество

На массовое увольнение хирургов на Урале обратили внимание в Кремле

Официальный представитель российского главы Дмитрий Песков заявил, что на массовое увольнение хирургов на Урале обратили внимание в Кремле.
Капитал страны вчера в 10:44
Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:1 (1-й тайм)

REGNUM 02:10
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Общество

В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи

Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Общество

Во Владивостоке из-за ливней сбрасывают воду с водохранилища

Сброс воды с Седанкинского водохранилища проводят во Владивостоке из-за ливней, сообщает мэрия.
РИА Новости 02:23
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.
OAnews 05:18
Экономика

Фондовые индексы Европы не демонстрируют единой динамики

Пессимизм участников рынка из-за эскалации торговой войны США и Китая отчасти компенсировали новые заявления президента США Дональда Трампа о желании КНР заключить торговую сделку.
Финмаркет вчера в 06:35
Политика

На Украине завели дело на Парубия по сожжению людей в Одессе

Государственное бюро расследований Украины начала уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия - его обвиняют в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 48 противников Майдана.
Газета.Ru 14:57
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Общество

Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»

Почти 34 млн работающих граждан России попали в «квалификационную яму» — компетенции сотрудников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности.
Известия 06:30
Происшествия

На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку

В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета 13:10
Происшествия

Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Происшествия

СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме

Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Футбол

Брат Погба: «Полю нравится „Барселона“»

Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матье Погба прокомментировал возможный переход футболиста в «Реал».
Sportbox.RU 07:46
Политика

Еще один американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию

Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию, сообщается на его сайте.
Газета.Ru 14:58
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru 13:08
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Происшествия

Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM 05:53
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Происшествия

В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна

Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.
РИА Новости 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное