Армия и оружие
Путин назвал главное российское оружие XXI векаLenta.ru 07:34
Лазерное оружие будет определять боевой потенциал российской армии на весь XXI век, заявил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике.
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Армия и оружие
Минобороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot
Министерство национальной обороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения на них комплексов ПРО Patriot, сообщает военное ведомство.
Обновлено в 07:27
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика
В Ростов прибыл Дмитрий Медведев
В Ростовскую область с рабочим визитом прилетел председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Рита Дакота раскритиковала решение Первого канала отменить победу Микеллы Абрамовой
Ведь, отреагировав на общественный резонанс, руководство Первого пошло на поводу у общественного мнения, при этом опустив интересы детей, в особенности, конкретного ребенка – Микеллы Абрамовой, говорит Рита.
Обновлено в 05:14
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Общество
В Петербурге предложили сажать родителей, скрывающих детей
Обновлено в 04:18
Музыка
Лазарев ответил на критику своего выступления на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев отреагировал на критику в свой адрес после выступления в полуфинале конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 05:15
Футбол
Касильяс объявит о завершении карьеры
Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС
Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Авто
Премиальный седан Genesis G80 подорожал на 80 000 рублей
Как сообщает сайт «Цена Авто», теперь за Genesis G80 2019 модельного года в самой доступной комплектации Business просят 2 790 000 рублей, за эти деньги покупатель получает 2,0-литровый мотор мощностью 197 л.с. Модификация с двигателем того же объема, но мощностью 245 л.с. доступна теперь от 2 890 000 рублей.
Обновлено в 01:01
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии
Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Самолет, летевший из Кипра в Самару, экстренно сел в Краснодаре
16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
Обновлено в 01:51
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 07:48
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго
Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Хоккей
Малкин об игре с Овечкиным: меня заставил тренер
Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин пошутил по поводу своей игры в одном звене с форвардом Александром Овечкиным на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 06:13
Политика
60 депутатов задекларировали доходы ниже прожиточного минимума
60 региональных депутатов задекларировали за 2018 год доход ниже прожиточного минимума, а 11 человек указали минимальный заработок, сообщает РБК.
Обновлено в 03:20
Происшествия
СК попросил арестовать директора института Росрезерва
Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Обновлено в 03:21
Энергетика
НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»
Французская компания Total заявила, что приостановила ряд операций на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии Leuna для технической проверки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:34
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59