Политика

Путин назвал эффективной работу Аксенова на должности главы КрымаРБК 07:46

Президент России Владимир Путин охарактеризовал работу главы Республики Крым Сергея Аксенова как эффективную. Об этом говорится на сайте Кремля.
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Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективно

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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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