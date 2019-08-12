Политика
Путин назвал эффективной работу Аксенова на должности главы КрымаРБК 07:46
Президент России Владимир Путин охарактеризовал работу главы Республики Крым Сергея Аксенова как эффективную. Об этом говорится на сайте Кремля.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:03
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено в 08:06
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Екатеринбурге проверят кондуктора, которая забрала у ребенка телефон
Прокуратура проверит кондуктора автобуса № 19, которая отобрала у ребенка телефон.
Обновлено в 09:39
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она получает сеансы баротерапии, врачи продолжают заниматься лечением раны на правой руке, сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.
Обновлено в 10:00
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Благовещенске выросли сугробы из мертвых мотыльков
Обновлено в 04:39
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон Galaxy A10s
Компания Samsung презентовала новый смартфон Galaxy A10s.
Обновлено в 10:05
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Экономика
Глава Минприроды: реформа по утилизации мусора идет без пробуксовки
По словам министра, в ряде регионов пришлось вернуться к старой схеме утилизации мусора, однако это не привело проседанию реформы в целом.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
51-летняя Алика Смехова сфотографировалась «без купальника»
Подписчики завалили Смехову комплиментами, написав, что она – очень красивая как для своего 51 года женщина.
Обновлено в 10:10
Здоровье
Смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4%
С января по июнь 2019 года смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:00
Экономика
Глава «Росгеологии» предложил удвоить госфинансирование ее контрактов
«Росгеология» намерена увеличить выручку вдвое за пять лет, причем 30% в ней должно приходиться на зарубежные контракты.
Обновлено в 07:56