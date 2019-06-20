Политика
Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительстваLenta.ru 06:16
Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 20 июня.
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Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
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