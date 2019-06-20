Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительстваLenta.ru 06:16

Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике.

Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 20 июня.

Футбол «Ростов» обыграл СКА в контрольном матче Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.

Политика Зачем Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой провел полную инвентаризацию указов предыдущих президентов страны.

Армия и оружие Зампостпреда РФ при ООН: в зонах конфликтов должно быть защищено все мирное население "Твердо стоим на позициях, что все социальные группы должны быть защищены в ходе вооруженного конфликта в равной степени в соответствии с международным правом, и учет особых потребностей одной из категорий населения не должен быть за счет и в ущерб другой", - отметил дипломат.

Политика Филарет восстановил Киевский патриархат Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".

Шоу-бизнес Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.

Политика Саакашвили призвал полицию не подчиняться действующим властям Грузии Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с Украины призвал грузинскую полицию не подчиняться председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и «перейти на сторону народа», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Авто Завод Ford во Всеволожске работает последний день Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.

Футбол Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала» Бывший нападающий «Реала» Рауль стал главным тренером резервной команды мадридского клуба — «Кастильи».

Политика Сенат США провел закрытые слушания по НЛО Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.

Политика Путин ответил на вопрос Гоблина об уголовной ответственности за фейки Проблема фейковой информации становится все более острой, но для внесения каких-либо ужесточающих изменений в действующее законодательство следует проанализировать правоприменительную практику.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Политика Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.

Футбол «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.

Политика ЕС продлил экономические санкции против России на полгода Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.

Футбол «Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.

Шоу-бизнес Певица Нюша примеряла кожаное белье Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.

Политика Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.

Политика Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

Происшествия Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.

Экономика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Авто Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Транспорт Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.