Политика
Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительстваLenta.ru 06:16
Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 20 июня.
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По двум каналам должны решать эту проблему: по линии Минфина, который должен работать с крупными банками, и через нашу организацию Дом.РФ, которая работает со средними и мелкими банками. Но ни там, ни там не решалась проблема, потому что правительство не выделяло средства.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
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