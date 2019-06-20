Политика

Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительстваLenta.ru вчера в 06:16

Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 20 июня.
Читать в источнике
Владимир Путин
Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике.
— Владимир ПутинТАСС вчера в 06:13

Подробнее о событии

В Красноярске вместо жилого дома все-таки построят детсад и школу

Вести.Ruвчера в 13:51

Путин: Проблема компенсаций по льготной ипотеке решена

Российская газетавчера в 06:48

Путин назвал ошибкой кабмина проблему с ипотекой 6% для семей с детьми

РИА Новостивчера в 06:44

Путин: Минфин не выделял банкам деньги на компенсацию льготной ипотеки для семей с детьми

ТАССвчера в 06:47

Путин назвал ошибкой правительства невыделение денег на льготную ипотеку

РБКвчера в 06:30

Путин указал на реальную ошибку правительства

Газета.Ruвчера в 06:17

Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства

Lenta.ruвчера в 06:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери

Обновлено в 03:52
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Общество

Жители села под Тюменью пожаловались Путину на отсутствие водопровода

Обновлено вчера в 06:36
Политика

Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Наука

Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды

Обновлено в 02:36
Транспорт

Новые станции красной ветки метро разгрузят Киевское и Калужское шоссе

Обновлено вчера в 08:43
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Транспорт

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в РФ

Раньше "АльфаСтрахование" предоставила рейтинг самых угоняемых авто в России за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 06:09
Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Технологии

Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:57
Политика

В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:23
Культура

Журналист NYT назвал Поперечного женоненавистником и был уличен во лжи

Комик и блогер Данила Поперечный рассказал о том, как в материале американского издания The New York Times его несправедливо назвали женоненавистником.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Авто

Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos

Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия

Суд вынес приговор виновникам обрушения дома в Кузбассе

Собственник жилого помещения и трое наемных рабочих, виновных в обрушении жилого дома в Междуреченске, при котором погибли два человека, приговорены к реальным срокам лишения свободы: собственник – к 5,5 годам колонии-поселения, остальные – к 4 годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию

Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Обновлено в 03:48
Общество

Канал имени Москвы дал новую течь

Обновлено вчера в 19:20
Наука

Роспатент назвал 100 лучших изобретений года

Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Баскетбол

«Нью-Орлеан» выбрал Уильямсона под первым номером драфта НБА

Легкий форвард Зайон Уильямсон выбран Нью-Орлеаном под первым номером драфта НБА, который прошел в Нью-Йорке на арене Barclays Center.
Обновлено в 03:46
Футбол

Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене

«Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».
Обновлено в 03:01
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Технологии

Абитуриенты смогут подать заявления во все вузы РФ онлайн в 2024 году

"Внедрение функционала суперсервиса будет осуществляться поэтапно с 2020 года по 2024 год", - сообщили в Минобрнауки, уточнив, что уже в 2024 г. заявление можно будет подать во все вузы РФ онлайн.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

На официальном портале произошла врачебная ошибка

СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол

Сборная Уругвая сыграла вничью с японцами в Кубке Америки

Сборная Уругвая провела матч вничью против команды из Японии в рамках группового этапа Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное